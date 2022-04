TonuttiControTutti Exxx…Polzive!!! I vertici dell’ARCS bocciano le proposte di atto aziendale delle Aziende sanitarie Fvg: Non compatibili col Pnnr.

Il documento porta la data del 22 aprile ed è indirizzato ai rispettivi direttori generali delle aziende sanitarie del Friuli Venezia Giulia: Friuli Centrale, Friuli Occidentale, Giuliano-Isontina, Burlo Garofolo e Centro di riferimento oncologico. Firmato il Direttore Centrale Gianna Zamaro. Il testo del direttore trae spunto dalla valutazione delle proposte dei rispettivi atti aziendali da parte di Giuseppe Tonutti, direttore dell’Azienda Regionale di Coordinamento Sanitario. Scrive Zamaro: “…facendo seguito agli incontri già esperiti sia con l’Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS) che con gli altri Enti del Servizio sanitario regionale dove sono state analizzate le proposte di atto aziendale e condivise le considerazioni che verranno illustrate infra, la Scrivente prende atto dei pareri espressi da ARCS e pervenuti tramite le note citate in epigrafe, i quali evidenziano la non compatibilità delle proposte di atto aziendale presentate dagli Enti del Servizio sanitario regionale. I pareri in oggetto, infatti, essendo propedeutici al rilascio di un nulla osta da parte della scrivente Direzione, per loro natura investono l’intera proposta di atto aziendale, rispetto alla quale devono esprimere una valutazione di compatibilità, anche economico-finanziaria, con la pianificazione e la programmazione regionale e con il quadro normativo in cui questa si inserisce. Allo stato, pertanto, i pareri così come espressi da ARCS impediscono il rilascio del nulla osta da parte della scrivente Direzione rispetto alle proposte di atto aziendale presentate. Alla luce di quanto sopraesposto, la scrivente Direzione ritiene pertanto necessario che il parere di compatibilità pervenga all’esito di un percorso condiviso tra codesta Azienda e gli Enti del Servizio sanitario regionale, idoneo a garantire il rispetto della compatibilità economico-finanziaria della proposta di atto aziendale nonché l’adeguatezza della strutturazione e dell’organizzazione dell’assistenza territoriale delle Aziende anche in relazione alle linee di sviluppo delineate nella Missione 6, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.