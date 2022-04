BurrascaElettoraleExxx…Polzive!!! A Codroipo Fare Comunità inchioda PoloChimico: Tentativi maldestri. Targato, respinto dal centrodestra, ruota di scorta di Nardini. A Lignano Clementi corteggiata da Fanotto-Marosa. Rodeano verso il bis.

Contrariamente ai comunicati diffusi nei giorni scorsi, la coalizione che sostiene Guido Nardini sindaco di Codroipo si sta sgretolando. Sia “Fare Comunità” (Banelli) che il “Quadrivio” di Pasqual non ritengono raggiungibile un accordo con Polo Civico e PD. Le ragioni, soprattutto da parte del gruppo fondato da Mario Banelli, sono da ricercare nel metodo che Comisso, Trevisan e Turcati hanno applicato per arrivare alla scelta di Nardini candidato. Le accuse sono gravissime: “L’assemblea di Fare Comunità che si è riunita l’altro ieri, ha deciso che il proprio logo non sarà presente alle prossime amministrative di Codroipo. La decisione – si legge nel dispaccio – fa seguito alla presa d’atto che gli spazi per una proposta civica sono ridotti al lumicino”. La causa, secondo Sonia Zanello e Maurizio Chiarcossi è così spiegata: “Dopo il lungo e maldestro tentativo di Polo Civico di creare una nuova aggregazione con alcuni esponenti di centrodestra e dopo aver fatto retromarcia a causa del loro rifiuto, ha trovato la disponibilità del Partito Democratico che ha raccolto e condiviso quel ravvedimento strategico”. In realtà, mentre Polo Civico lisciava il pelo al centrodestra, “Fare Comunità” e il “Quadruvio, si erano fatti carico di avanzare alcune proposte sul candidato sindaco da condividere. “Le proposte – scrivono da Fare Comunità – non sono state ritenute meritevoli né di valutazione né di risposte. Nel prendere atto – concludono – Fare Comunità rispetta la libera espressione, ma non intende dissipare la propria esperienza alla stregua di un soggetto neppure interpellato”. Polverizzata la coalizione e quindi nessun accordo con Polo Civico e PD a sostegno di Guido Nardini. Per compensare lo smacco inaspettato dal gruppo di Banelli, e dopo che il centrodestra ha chiuso i rapporti, Trevisan ha ripreso il dialogo con Valentino Targato da utilizzare come supporto “di riserva” al PD e Polo Civico. Rimbalzi dalle risorgive riferiscono di una oggettiva difficoltà dell’imprenditore di Porpetto a trovare le 24 persone da inserire nella lista.

Detto di Codroipo, a Lignano il quadro appare meno complicato dopo il clamoroso tuffo olimpico di Massimo Brini che da Fanotto è passato coi vecchi amici del centrodestra. Stasera, dopo il consiglio comunale dovrebbe formalizzare il passaggio. Ma in queste ore viene registrata un’intensa attività negoziale fra il gruppo di Fanotto-Marosa e quello di Maria Cristina Clementi, la candidata delle due civiche, “Obiettivo Lignano” e “Vivi Lignano”. Se viene data per persa la lista “Forza Lignano”, le due civiche potrebbero rimpiazzare l’emorragia. Tutto è avvolto nell’incertezza anche perché Maria Cristina Conforti non vuole rinunciare alla candidatura a sindaco.

In vista del rinnovo Lisagest rimbalzi triestini danno per probabile la conferma di Manuel Rodeano alla presidenza. Non c’è motivo di cambiare. Forse qualche componente del Cda ma per il resto la squadra dovrebbe essere confermata.