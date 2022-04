CoronaRossa Exxx…Polzive!!! Mauro Corona su Rai3 testimonial di Sappada e dei partigiani: Non sono stati gli americani a liberare l’Italia. Ho suonato tutto il giorno Bella Ciao.

Bianca Berlinguer chiede all’ospite fisso di Cartabianca: “Cos’ha fatto ieri? il 25 aprile?”. “Ho suonato con la fisarmonica in paese e per tutto il giorno Bella Ciao – risponde Corona, che aggiunge – non sono stati gli americani a fare la Resistenza! sono stati i partigiani”. Evitando cosi di calpestare il terreno minato dell’interpretazione storica fra Resistenza e Liberazione. Com’è consuetudine, Mauro Corona é stato ospite ieri sera di Bianca Berlinguer a Cartabianca su Rai 3 ed é apparso sorprendentemente nella veste di testimonial di Sappada, la località turistica delle Dolomiti da poco passata dal Veneto al Friuli; dalla provincia di Belluno a quella di Udine. Da parte dello scrittore ovviamente nessun cenno al Friuli e ai friulani. Palate di zucchero invece per l’osteria e i sappadini: “Bella gente che non accoglie i turisti in modo servile o ruffiano – afferma lo scultore montanaro -, tanta neve, prodotti artigianali e il Carnevale di Sappada (ecco il motivo della maschera con cui si è presentato ieri sera in Tv) che è uno dei più famosi d’Europa”. Non è mancato un apprezzamento al lago di Misurina in provincia di Belluno. Alla fine della fiera Corona dava l’impressione di voler ignorare l’appartenenza di Sappada al Friuli, evitando accuratamente di pronunciare il nome della regione. Del marchietto “Io sono Friuli Venezia Giulia”, nemmeno l’ombra.