ElenaDiBuja Exxx…Polzive!!! Il Centrodestra si compatta sull’europarlamentare. Sarà Elena Lizzi candidata sindaco. Fallita l’azione di disturbo di Saro.

Non é andata a buon fine l’azione di disturbo di Saro-Treccartaro a Buja (Ud). Il fondatore di Regione Futura pensava di sfruttare le piccole fessure dei giorni scorsi per infilare la lista dell’ex assessore Pezzetta e alterare l’equilibrio della coalizione. Nulla da fare. Probabilmente la sua lista, in accordo col dem Franco Iacop, finirà col sostenere la candidata del centrosinistra Mattiussi.

Elena Lizzi sarà la candidata sindaco del centrodestra a Buja. É stata raggiunta ieri sera l’intesa fra tutti i componenti della coalizione. Come sostenuto fin dall’inizio delle trattative, il sindaco Bergagna ha pensato prima a tenere unita la coalizione, poi il nome del candidato. La scelta di Elena Lizzi raccorda anche la figura del vice sindaco Giovanni Calligaro che promette la condivisione. Buja si conferma roccaforte del centrodestra a trazione leghista che ha allontanato le ombre sahariane emerse in questi ultimi giorni.