CivibankFvg Exxx..Polzive!!! Sparkasse supera la soglia minima per l’Opa. Verso il nuovo Cda. Chiusa l’epoca Del Piero.

L’Opa Sparkasse sulla Civibank ha superato la soglia minima ed ha raggiunto il 46,33%.

Rimangono ancora otto giorni per aderire alle offerte sulle azioni e warrant”.

Questo il comunicato inviato agli organi di informazione da parte di Sparkasse Cassa di risparmio relativo all’opa lanciata sull’istituto di credito friulano.

“Finora – si legge ancora – è stato portato in adesione il 29,24% delle azioni CiviBank. Insieme al 17,09% delle azioni già detenute, Sparkasse supera pertanto il 45% del capitale sociale di CiviBank, che rappresenta l’obiettivo minimo dichiarato come non rinunciabile ai fini dell’efficacia dell’offerta sulle azioni.

Ciò rappresenta – sottolinea la banca altosatesina – un importante risultato per il successo dell’opa sulle azioni e un’importante accelerazione delle adesioni all’opa da parte dei soci storici CiviBank”.

Dall’inizio del periodo di adesione fino a martedì 26 aprile sono state portate in adesione complessive 7.736.427 azioni da parte di 1.845 azionisti. A fronte di un numero di azionisti CiviBank pari a circa 14.000, la percentuale degli azionisti che hanno aderito all’offerta sulle azioni sino a martedì 26 ammonta a circa il 13,18%.

“A differenza di quanto comunicato da CiviBank qualche giorno fa ad una agenzia di stampa – rimarca la nota –, sulla base dei dati ufficiali delle adesioni alle offerte la progressione nel numero di azionisti CiviBank che hanno aderito è passata da una media di circa 62 al giorno nei primi tre giorni di mercato aperto del periodo di adesione alla media di 301 al giorno negli ultimi tre giorni di mercato aperto”.

Il presidente di Sparkasse, Gerhard Brandstätter, ha dichiarato: “Siamo soddisfatti di aver raggiunto questo obiettivo che conferma una risposta chiara da parte di una grande percentuale di azionisti che ha evidentemente considerato la nostra proposta convincente”.