È morta Assunta Almirante, per trentasei anni compagna e moglie di Giorgio Almirante, storico leader e fondatore del Movimento Sociale Italiano (MSI), il partito di ispirazione neofascista che per tutta la cosiddetta Prima repubblica rappresentò la destra italiana in Parlamento. Assunta Almirante, che aveva compiuto cento anni a luglio dello scorso anno, era considerata “la memoria storica della destra italiana” e anche dopo la morte del marito, nel 1988, mantenne un ruolo pubblico in politica.