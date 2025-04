TolmezzoScandalezzo Exxx…Polzive!!! Bufera alpina sul caso Del Fabbro. Stasera in consiglio la maggioranza pronta a respingere la mozione di sfiducia all’assessore. L’opposizione: E’ scandaloso, daremo battaglia. Annunciate dimissioni di esponenti della giunta Vicentini.

Con un pretesto assai scivoloso, “attacco alla persona”, la maggioranza del comune di Tolmezzo sarebbe intenzionata a respingere e non accogliere la mozione di sfiducia presentata dall’opposizione contro l’assessore Del Fabbro per via del conflitto d’interessi (vedi leopost) che lo ha coinvolto su una variante. La decisione ha creato forti malumori, non solo fra i consiglieri di opposizione, ma anche fra i componenti della giunta Vicentini per via di possibili dimissioni di un assessore di “peso” pronto a fare le valigie se la posizione di Del Fabbro restasse congelata. Una cosa è certa, il consiglio comunale di stasera riserverà molte sorprese e segnerà il destino della giunta Vicentini.