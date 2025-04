SpaccioSenzaDazio Exxx…Polzive!!! Il Triveneto godurioso. Sequestrati 18 kg di hashish e marijuana. Indagini Procure di Pordenone, Treviso e Venezia. Arrestate tre persone.

Fonte Comando:

“La Guardia di Finanza di Venezia ha tratto in arresto tre persone di nazionalità italiana, responsabili della complessiva detenzione ai fini dello spaccio di 18 kg di sostanze stupefacenti. All’esito delle operazioni, i militari hanno proceduto a trarre in arresto tre soggetti, i quali sono stati tradotti in carcere su disposizione dei PM di turno presso le Procure della Repubblica di Venezia, Treviso e Pordenone e posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. In particolare, i Finanzieri di Venezia, sotto il coordinamento dell’Autorità Giudiziaria, hanno individuato una strutturata rete di spaccio di hashish e marijuana, avente base operativa sulla terraferma veneziana, identificando dei soggetti, tutti di giovane età ed alcuni dei quali incensurati, dediti all’approvvigionamento ed alla successiva rivendita di ingenti quantitativi di droga, operazioni illecite rese possibili anche grazie all’utilizzo di una nota piattaforma di messaggistica istantanea. Al fine di interrompere l’attività illecita, la Procura della Repubblica di Venezia ha disposto mirate perquisizioni domiciliari a carico degli indagati, grazie alle quali, anche mediante l’ausilio delle unità cinofile, è stato possibile rinvenire e sottoporre a sequestro, presso le abitazioni di tre giovani, 18 kg di hashish e marijuana, oltre ad una termosaldatrice, bilancini di precisione e tutto l’occorrente per il confezionamento in dosi della droga. Nel corso delle perquisizioni, sono stati rinvenuti oltre 30 mila euro in denaro contante, sottoposti a sequestro”.