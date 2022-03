TolmezzoNazionale Exxx…Polzive!!! Il centrodestra sperimentale sceglie fra il plurincaricato Vicentini o Elisa Faccin. Esclusa Forza Italia. Dialogo Tondo-Saro in vista delle regionali. Cacitti tenta il colpo a sorpresa.

Sono giorni intensi e decisivi quelli che si vivono nelle viscere della conca tolmezzina. Le valli parlano e i rimbalzi segnalano una breve apparizione dell’ex sindaco Brollo ieri sera al Bar Stadio. L’ex sindaco punta sui due leader della Lista “C’entro” Fabiola De Martino e Francesco Martini. Più articolata la questione nel prototipo centro destra incredibilmete svuotato di Forza Italia per via dello strappo di Cacitti con la Lega. Gli esponenti regionali danno per certa, entro il fine settimana, l’ufficializzazione del candidato sindaco di Lega-Noi Con l’Italia (Tondo)-Fratelli d’Italia e CentroCampo. La scelta pare porti verso il nome di Roberto Vicentini, presidente di Confartigianato Alto Friuli, vice presidente di un fondo consortile e presidente di Confidi Imprese. Una baraonda di cariche impressionante che pone una seria questione di interessi in conflitto qualora diventasse sindaco. In alternativa Elisa Faccin, consigliera comunale uscente, libera professionista nello studio del padre Albino e componente del Cda (con Laura D’Orlando) in Autovie Venete. Questi i due nomi che il Prototipo del centro destra carnico proporrà per le prossime comunali. Escluso Cacitti per le note vicinanze all’ex sindaco Brollo. E qui scatta la clamorosa proposta di Luigi Cacitti. Convincere Brollo a ritirare le candidature di De Martino e Martini per convergere sul candidato sindaco con la più alta percentuale di gradimento elettorale a Tolmezzo: Valter Marcon. Tolmezzo decostruisce le coalizioni e le costruisce in un battibaleno. TolmezzoNazionale, appunto. In questo senso è stata segnalato recentemente un incontro fra Saro e Tondo. Tema le regionali ma soprattutto la “desalvinizzazione” della Lega. Tradotto in lingua friulana i probabili impegni nazionali di Fedriga non gli permetterebbero di ricandidare presidente. Tornando a Tolmezzo, dopo la grande corsa al Centro-Centro resta Craighero il candidato della sinistra in Carnia.