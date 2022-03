PutinateTossiche Exxx…Polzive!!! La Kronospan si affida allo studio legale Tutino di Udine per chiedere l’oscuramento di Leopost e il sequestro dei telefonini del direttore.

I metodi sono gli stessi del moscovita. Soffocare la libertà d’informazione e chiedere una severa punizione per i giornalisti che non si vendono agli austriaci per quattro euri intossicati. Per questo motivo l’amministratore unico di Kronospan Italia si è rivolto allo studio legale Tutino di Udine (su cui si è pronunciata recentemente la Corte dì’Appello di Trieste) per depositare un esposto alla Procura della Repubblica contro Leopost. L’amministratore unico Cenedella, manovrato dal ducetto della Delizia Agrusti (quest’ultimo già arrestato a Roma nel ’94 e coinvolto nel caso Onda Comunication cui un PM ha chiesto 8 mesi di gattabuia) si è lamentato perchè su queste pagine sono apparse critiche al progetto di ampliamento dell’azienda che produce pannelli di legno e che prevede la costruzione di tre ciminere alte 40 metri e larghe 3. L’area interessata si trova a solo 150 metri dal Tagliamento e a poco meno di 2 chilometri dalle scuole materne. Il Comitato ABC ha raccolto oltre 5.000 firme e il comune di San Vito, con un ordine del giorno, si è opposto al progetto di avvelenamento dell’area. Va da sè che l’amministratore Massimo Cenedella, pilotato dagli austriaci e dal ducetto Agrusti, si è molto risentito e ha fatto depositare in Procura dallo studio Tutino di Udine un esposto con contestuale richiesta di “sequestro” contro Leopost. Fra le pieghe dell’impianto emerge tuttavia una clamorosa ignoranza di uno studio legale – avvocati stabiliti – in materia di norme costituzionali rispetto ai principi che disciplinano le testate giornalistiche: La legge sulla stampa del 1948. Insomma, nella scombinato esposto lo studio legale Tutino…, chiede alla Procura di “verificare titoli e qualifiche…”. Somari.

Una testata giornalistica può essere diretta solo da un giornalista iscritto all’ordine. Ma questo è niente. Cendella, in perfetto stile putiniano, chiede all’Autorità Giudiziaria “.. .di eseguire perquisizioni locali presso la redazione del sito-blog e il sequestro del cellulare del direttore responsabile per verificare eventuali richieste di aggiotaggio… Inoltre si chiede il sequestro e l’oscuramento del sito riferito alle pagine di nostro interesse aziendale con effetto immediato…”.

Una reazione così violenta e psicotica non può far altro che destare ulteriori sospetti su ciò che si nasconde dietro il maniacale interesse all’ampliamento della Kronospan. Metodi similari sono stati rilevati un paio d’anni fa in Romania. Ne parlò il Corriere dela Sera.

Per quanto riguarda Leopost lo studio legale è al corrente, sta seguendo la vicenda. Tutto è top secret. Da ricordare l’ordinanza del Gip del Tribunale di Udine di data 16 dicembre scorso quando aveva confermato la richiesta di archiviazione inviata dal PM sul caso Confindustria Alto Adritico del ducetto Agrusti (difeso dall’avvocato Malattia) che aveva querelato Leopost sempre sul caso Kronospan. Putinate austriache in Friuli.