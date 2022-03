Sondaggi Exxx…Polzive!!! CentroDx fuorifase: Lega e Forza Italia vogliono isolare il primo partito della coalizione. Il PD oltre il 20%. Calano Lega e 5 Stelle. Appello ai patrioti di Buja

I rimbalzi della “Supermedia” raggiungono anche il lembo orientale della penisola. L’analisi “You Trend Agi” dei sondaggi sulle intenzioni di voto rivela che è sempre più corsa a due tra Partito Democratico (21,5) e Fratelli d’Italia (20,7), uniche forze politiche con soglia sopra il 20%. Continuano invece a calare Lega e Movimento 5 Stelle che toccano un nuovo record negativo in questi 4 anni di legislatura, piazzandosi rispettivamente al 16,6% e al 13,4%. A chiudere il quadro dei partiti sopra il 4% sono Forza Italia all’8,2% e Azione/+Europa al 4,8%. Malgrado il bendiddio conservatore-tricolore come mai Berlusconi e Salvini non si filano Giorgia Meloni (vedi inviti finto matrimonio)?. Anzi i rapporti ormai sono da temperature artiche. Meloni chiede insistentemente «chiarezza agli altri: siamo disponibili a valutare le situazioni ma non sempre viene lo stesso dagli altri. Aspetto ancora l’ok di FI sul sindaco uscente di Verona e aspetto di capire il pensiero di Lega e FI sulla ricandidatura di Musumeci in Sicilia, visto che mi pare che gli uscenti sono ricandidati». Giorgia Meloni arriva a dire di non saper «rispondere alla domanda se per la Lega e per FI sia prioritario far vincere il centrodestra o mettere un freno a Fratelli d’Italia».

L’isolamento dei Benito Remix è certificato anche in alcuni comuni del Friuli: Codroipo, Tarvisio, Buja (veto su Calligaro) e Azzano X. A Buja i patrioti temono di sfigurare e i vertici locali hanno iniziato a lanciare appelli per “segnalare persone interessate a dare un contributo per le lista” per le prossime amministrative. Una situazione singolare quella che sta vivendo il partito di Giorgia Meloni: il simbolo “tira” ma manca il personale politico.

Tornando all’analisi YouTrend va detto che la Supermedia non è una semplice media aritmetica dei sondaggi che vengono pubblicati. È una media “ragionata”, cioè con diversi tipi di ponderazione, che serve a restituire un quadro quanto più realistico possibile delle intenzioni di voto. Nella Supermedia vengono presi in considerazione i sondaggi effettuati nelle due settimane precedenti e che vengono pubblicati su dei mezzi di informazione (niente sondaggi riservati, quindi). Nel caso in cui il sondaggio sia stato effettuato in più giorni (di norma 2 o 3) si tiene conto dell’ultimo giorno di realizzazione. Ad esempio, la Supermedia pubblicata il giorno 15 terrà conto dei sondaggi realizzati dal giorno 1 al giorno 14. Perché due settimane? Perché non tutti gli istituti demoscopici pubblicano sondaggi a cadenza settimanale (anzi, la maggior parte non lo fa). Ma un arco temporale di due settimane ci consente di basarci su un numero sufficiente di rilevazioni (di norma, da 4 a 8). Si considera un solo sondaggio per ogni istituto demoscopico: se un istituto pubblica più di un sondaggio nelle due settimane considerate, quindi, si considera solo quello più recente.