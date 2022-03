OndaMarcia Exxx…Polzive!!! La Procura di Treviso riporta alla luce i bidoni tirati dal ducetto della Delizia con Onda Comunication: 7milioni di euri evasi al fisco e 2,5 milioni succhiati a Mediocredito Fvg.

Con la vicenda di Giovanni Grassi (vedi Leopost) e le contestazioni di accesso abusivo al sistema informatico cui è coinvolto anche Michelangelo Agrusti (chiesti 8 mesi) la Procura di Treviso ha riacceso un fanale su Onda Comunication di Roveredo in Piano, fallita una decina di anni fa. L’udienza in Tribunale è fissata per il 5 luglio.

La cronistoria delle spregiudicate operazioni di Michelangelo Agrusti (maniaco di Kronospan e querelante Leopost) in Onda Comunication la descrive Claudio Gatti su Il Sole 24 ore del giugno 2013. Compreso il bidone tirato a Mediocredito Fvg.

«Il 14 giugno – scrive Claudio Gatti nel suo articolo – la Consob ha inviato una «richiesta di informazioni» ad Assicurazioni Generali spa in cui ha chiesto di fare luce su una serie di investimenti, operazioni e spese fatte negli anni passati dal colosso assicurativo triestino.Uno dei quesiti riguardava le «forniture da Onda Communication, società riconducibile a Michelangelo Agrusti, fratello del direttore generale di Generali». In realtà, la società di Pordenone di cui parla la Consob ormai non esiste più. Fallita. Ma sulla base soprattutto di rapporti di audit interni – aggiunge Gatti nell’articolo –, Il Sole 24 Ore è oggi in grado di ricostruirne la storia. «Onda Communication è un caso abbastanza straordinario. Dieci anni. Tanto è durata la sua avventura. Grazie ai suoi rapporti commerciali con due giganti, Telecom Italia e Assicurazioni Generali, è stato un decennio eccezionale (…). In 22 giorni dalla sua costituzione è riuscita ad ottenere un contratto per vendere 100 mila telefonini al gigante nazionale del settore di allora, e cioè Telecom Italia. Ed è ancora più difficile per un’azienda che, stando ai rapporti dell’Audit interno del gruppo di telecomunicazioni, non sia mai riuscita ad avere i requisiti per entrare nell’albo di fornitori, accumulare contratti con qualificazione prima “provvisoria” e poi “in deroga”, «per centinaia di milioni». «In più, nel suo decennio di vita, Onda ha saputo superare una montagna di handicap che avrebbero tagliato le gambe a chiunque altro. Da documenti interni di cui Il Sole 24 Ore ha copia – scrive Gatti –, risulta che anche in Telecom Italia c’è stato chi ripetutamente si è preoccupato per “la scarsa trasparenza dell’assetto proprietario” di Onda, che nei suoi primi anni era schermato da una catena di fiduciarie offshore. E chi si è preoccupato, prima, per il suo eccesso di dipendenza da un unico cliente, cioè la Telecom stessa (che nel 2009 arrivò a rappresentare il 66% del business di Onda). E successivamente, per “la debolezza della sua situazione economico-finanziaria”. Nonostante ciò Telecom ha continuato a rifornirsi dall’azienda di Pordenone». (…) Ad agosto con l’arrivo di Mario Greco alla guida del gruppo assicurativo triestino e il conseguente ridimensionamento di Raffaele Agrusti niente più acquisti senza gara di lotti di Pc Onda, come quelli avvenuti nel 2007 e 2008 e successivamente segnalati dall’Audit di Generali. Si arriva a dicembre – conclude l’articolo de Il Sole – quando Michelangelo Agrusti mette Onda Communication in liquidazione. E a mollare potrebbe essere anche il fratello, i cui rapporti di fiducia con i vertici sembrano irrimediabilmente deteriorati». Alla fine del 2013 il crac di Onda è vicino. La società di telefonia ha assunto il nome di Telecomunicazioni industriali, spa in liquidazione, e sulla quale i creditori si sono espressi negativamente circa l’ipotesi di concordato preventivo. Sulla Telecomunicazioni Industriali, ex Onda, pesa fra l’altro la pretesa di circa 7 milioni da parte del Fisco ed è in corso un’inchiesta della procura della Repubblica, che ipotizza una frode carosello, fatture per operazioni inesistenti e un giro di telefonini che compaiono e scompaiono, secondo la guardia di finanza, senza riscontri. Una tesi, quest’ultima, che i legali dell’azienda smentiscono decisamente. Il 19 novembre 2013, il tribunale di Pordenone, preso atto della non approvazione della proposta di concordato preventivo e della richiesta di dichiarazione di fallimento depositata dalla procura, cala il sipario su Telecomunicazioni industriali spa in liquidazione, l’ex Onda fondata dal presidente di Unindustria Michelangelo Agrusti. L’avvocato Roberto Casucci, che aveva predisposto il piano di concordato preventivo (bocciato dai creditori, comprese cinque banche esposte per 9 milioni di euro, come Mediocredito 2,3 milioni di euro, Bnl 3,1, Popolare Antonveneta 3,3, Unicredit 2,6, Cassa di risparmio Fvg 2,5, Veneto Banca uno) non ha vinto la corsa contro il tempo. Nessun nuovo progetto. Non c’erano margini. Ducetto Infetto, regione malata.