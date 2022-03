GloryToUkraineExxx…Polzive!!! Gli alti funzionari mollano il pazzoide moscovita. Si dimette Chubais consigliere economico di Putin

Ieri, martedì, Chubais ha annunciato le sue dimissioni in una lettera inviata a colleghi e amici. la settimana scorsa aveva denunciato pubblicamente l’aggressione contro l’Ucraina. Aveva colto l’occasione dell’anniversario della morte di Yegor Gaidar, collega di Chubais, riformatore economico che “capiva i rischi strategici meglio di me e mi sbagliavo”, per lasciare Putin.

Gaidar aveva scritto un libro profetico: “La morte dell’Impero” in cui descriveva le tentazioni della nostalgia imperiale per l’Unione Sovietica che vedeva crescere sotto Putin.

Chubais, 66 anni, è uno dei pochi riformatori economici dell’era degli anni ’90 che è rimasto nel governo di Putin e ha mantenuto stretti legami con i funzionari occidentali. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov non ha commentato. Conosciuto come l’artefice delle privatizzazioni russe degli anni ’90, Chubais diede a Putin il suo primo lavoro al Cremlino a metà degli anni ’90 e inizialmente accolse con favore la sua ascesa al potere alla fine di quel decennio.

La scorsa settimana, Arkady Dvorkovich, che è stato consigliere economico senior di Dmitry Medvedev durante la sua presidenza e vice primo ministro fino al 2018, si è dimesso dalla carica di capo del fondo tecnologico Skolkovo, sostenuto dallo stato, dopo aver condannato l’invasione. Dvorkovich, che è anche presidente della International Chess Federation, è uno dei pochi ex alti funzionari a parlare contro la guerra