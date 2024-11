TogheSpilorciose Exxx…Polzive!!! L’ordine degli avvocati di Udine chiede una “sponsorizzazione” al comune di Udine per ottenere il salone del Parlamento aggratis per la cerimonia di consegna delle “targhe” di onorificenza degli iscritti all’albo da 50 anni e 40 anni. Sul filo dell’illecito.

Li vedi sfrecciare con fiammanti fuoriserie cabriolet da 120/150mila euri. Ma quando si tratta di cacciare “il grano” diventano tutti come i venditori di stoffe fiorentini, famosi per “il braccino corto”.

Il paradosso di questo “accordo” tra pubblica amministrazione che concede aggratis il salone del Parlamento e l’Ordine degli avvocati, è quello che si sfiora l’illecito di una sponsorizzazione. Infatti la giunta mette le mani avanti sul provvedimento di delibera: “Rilevato che, in alcun modo, i vantaggi economici nelle forme specificate (500 euri) possono essere considerati come attività di sponsorizzazione, che sono vietate (…)“. Le toghe hanno fatto richiesta al comune di ottenere il salone del Parlamento in Castello in data 19 dicembre per la celebrazione dell’evento legato alla storia dell’Avvocatura udinese e la cerimonia di consegna delle onorificenze per gli iscritti all’albo dell’Ordine rispettivamente da 50 anni (Toga d’Oro) e da 40 anni (Toga d’Argento). Durante la cerimonia si terrà una lectio magistralis del prof. Avv. Andrea Pisani Massamormile, professore ordinario dell’Università degli Studi di Napoli, il tutto intervallato da interventi musicali dei giovani studenti del Conservatorio di Udine e da letture teatrali. La giunta comunale ha rilevato l’interesse pubblico, culturale e del carattere istituzionale dell’incontro. Pertanto, ha ritenuto di concedere all’Ordine degli Avvocati di Udine, a titolo gratuito, l’utilizzo temporaneo del Salone del Parlamento del Castello di Udine nella giornata di giovedì 19 dicembre 2024, dalle ore 15.30 alle ore 19.00, per lo svolgimento dell’iniziativa di cui ai punti precedenti, riconoscendone la rilevanza culturale, civile e sociale”. L’esecutivo ribadisce: “che, in alcun modo, i vantaggi economici nelle forme specificate possono essere considerati come attività di sponsorizzazione, vietate ai sensi dell’art. 6 comma 9 del Decreto Legge n.2024″. E viene dato atto che, “sulla base delle tariffe approvate, il mancato introito per l’utilizzo gratuito del concesso Salone del Parlamento del Castello di Udine nella giornata ed orario indicati, risulta pari ad Euro 500,00 oltre IVA 22%. Toghe risparmiose.