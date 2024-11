RivignanoPatriarcano Exxx…Polzive!!! Il sindaco Mattiussi, travolto da un improvviso delirio di onnipotenza, offende pesantemente in consiglio comunale la consigliera Piantoni nella giornata contro la violenza sulle donne: “Cambia spacciatore!”.

“Cambia spacciatore!” è l’insulto rimbombato nell’aula del consiglio comunale di Rivignano ieri sera e pronunciato dal sindaco Mattiussi contro la consigliera Angela Piantoni. Riteneva fosse drogata? Allusioni gratuite esibite nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne. E per la comunità di Rivignano-Teor, è stata una brutta pagina, un ceffone doloroso tirato ai residenti dal primo cittadino, che, dopo l’irrispettosa esibizione, dovrebbe dimettersi, immediatamente. La prova che Fabrizio Mattiussi non è nelle condizioni di esercitare il ruolo di sindaco, viene confermata dai testimoni che segnalano che la stessa offesa (“cambia spacciatore”) è stata rivolta ai consiglieri di opposizione Bazzo e Tonizzo. Una babele di offese in libera uscita che non si era mai sentita nel comune della bassa friulana. Il casus belli è stato determinato dall’ultimo punto all’ordine del giorno: “Prosecuzione oltre i primi due mandati successivi alla nascita del comune di Rivignano-Teor oltre i primi due mandati”. La minoranza aveva sollevato il problema richiamando i due mandati precedenti che, per una sorta di tacito accordo fra amministratori, si era stabilito di istituire le figure del “prosindaco” e di 4 assessori (consultori) per armonizzare il dialogo con l’ex comune di Teor fuso con Rivignano. L’attuale maggioranza avrebbe voluto prorogare anche per questo mandato la governace stabilita nelle precedenti amministrazioni. La minoranza si è opposta. Per ottenere la proroga della figura del prosindaco e dei 4 assessori è necessaria una delibera approvata con la procedura richiesta per le modifiche statutarie. Da qui la reazione scombinata del sindaco che, perdendo il senno della ragione, ha offeso pesantemente la consigliera (e i consiglieri) Angela Piantoni. Nel giorno in cui si celebrava la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Ci facciamo riconoscere in tutto lo stivale. Il sindaco, che rivendica il potere di distribuire e selezionare cariche a suo piacimento (4 assessori su 6 e disporre la nomina del prosindaco), dovrebbe andarsene.