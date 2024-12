TivùTribù Exxx…Polzive!!! Cala il sipario definitivamente su Telepordenone. Il Ministero delle telecomunicazioni ha revocato a Ruoso la frequenza. L’appetitoso Canale 16 passa a RadioBirikinaTV. Friuli invaso dal veneti.

La Rai che ospitava sulla propria piattaforma il canale 16 di Telepordenone, dopo ripetuti richiami, ha interrotto la diffusione dei programmi che, come conseguenza, ha allarmato il ministero riguardo il Canale privo di segnale. Una frequenza Tv non può restare per diverso tempo “libera” e per tal motivo è stata messa sul mercato. Nel settembre 2024 Telepordenone aveva già abbandonato la rete regionale di primo livello di Rai Way trasferendosi su quella di secondo livello. Mario Ruoso, storico titolare dell’emittente pordenonese, non ha mai onorato le richieste della Rai, pertanto la diffusione dei programmi è stata oscurata. Nel mondo delle televisioni private la notizia ha iniziato a circolare rapidamente e molti hanno atteso il momento in cui il ministero avrebbe messo sul mercato il canale per acquisirlo. Il negoziato è stato formalizzato dall’emittente veneta “RadioBirikinaTv” che da domani trasmetterà sul canale 16 di Telepordenone. La trattativa è rimasta ristretta ai vertici dell’emittente e al ministero. Escluso qualsiasi coinvolgimento del titolare di Telepordenone.