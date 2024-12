FratelliRicinelli Exxx…Polzive!!! I Benito Remix lanciano la campagna elettorale “Senza Frontiere” per puntare sugli ospiti delle case di riposo. 25 mila euri alla Federazione italiana bocce per un evento durante “Let’Go2025” a Gorizia.

Le vie dei Benito Remix sono infinite. Lo dimostra l’intensa attività propagandista del più alto in grado dei meloniani in Friuli VG., il vice presidente Mario Anzil. Questo fine settimana è volato all’estero, in Vaticano, a omaggiare il Santo Padre con un volume sul Monte Lussari, nei giorni scorsi aveva annunciato iniziative di carattere sportivo per allargare la platea del voto: quello dei giocatori di bocce, praticato ormai solo dai residenti nelle case di riposo. Sono le nuove escursioni elettorali denominate: “Lanciamo un futuro senza frontiere” nel contesto delle manifestazioni di “Let’s Go!2025” a Gorizia. La Giunta regionale ha approvato una delibera, su proposta del vicegovernatore con delega allo Sport Mario Anzil, di assegnare 25 mila euro al Comitato del Friuli Venezia Giulia della Federazione italiana bocce per finanziare l’evento a carattere transfrontaliero. L’occasione di Gorizia capitale europea della cultura è formidabile, sotto quella sigla passa tutto, anche il finanziamento alla disciplina sportiva più amata dagli ospiti delle case di riposo. Un investimento elettorale di Fratelli d’Italia oculato e in prospettiva che si dimostra sensibile agli anziani e allo sport. Va da sé che il progetto consta di tre eventi principali, ossia l’incontro-dibattito tra i presidenti delle federazioni sportive di Italia, Slovenia e Croazia; un’esibizione nel Tiro progressivo e una finale di Campionati italiani di Volo di tiro di precisione. Il vice presidente Anzil, con questa iniziativa, dimostra una particolare attenzione per gli anziani e gli ospiti delle case di riposo, la stessa che il “Santo Padre – ricorda l’esponente friulano dei Benito Remix – ha dimostrato per il Friuli Venezia Giulia. A gennaio è stata annunciata ufficialmente la sua visita a Trieste di luglio, in occasione della cinquantesima Settimana sociale dei cattolici e ora il 2024 si chiuderà con il presepe di Grado in piazza San Pietro. Non possiamo quindi che esserne fieri e ringraziare il Pontefice a nome di tutti i cittadini della nostra regione». E’ sempre campagna elettorale.