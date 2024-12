La “svista” merita una pagina risarcitoria e i manigoldi di “leopost” provvedono. Ieri sera alla trattoria “Da Mariute” di Coderno di Sedegliano per la festa natalizia della Lega, sul sito si era scritto che il vice segretario di Salvini, Andrea Crippa «aveva tirato paccone». Nulla di più falso. Il segretario regionale Dreosto assicura che il vice di Salvini era presentissimo ed ha ringraziato il movimento regionale per i risultati ottenuti grazie al lavoro dei tanti amministratori. Ha ricordato le puntuali battaglie sui temi della Lega: difesa dei confini, immigrazione solo regolare e la recente novità sui ricongiungimenti. Il senatore ha aggiunto: “Sono onorato di essere il segretario della Lega Fvg in questo momento storico. Ringrazio i militanti e l’impegno degli eletti che, grazie alla grande sinergia che tiene uniti Bruxelles e i comuni, passando per Roma e Trieste, possiamo ottenere grandi risultati per i nostri cittadini. Non ultimo l’impegno del responsabile regionale del tesseramento Bernetti che ha compiuto un grande lavoro”. Il segretario provinciale di Udine Bosello è rimasto stupito dalla passione dimostrata dai circa 200 partecipanti. “L’entusiasmo visto ieri sera – afferma Bosello – è un grande segnale che dimostra la solidità del partito e la volontà di tenere duro malgrado qualche piccola incertezza”. Riguardo alle scadenze elettorali, il segretario non ha dubbi: “A Monfalcone abbiamo un nostro candidato (Fasan) e a Pordenone sosterremo quello di Fratelli d’Italia. L’importante – ricorda Bosello – che vinca il centrodestra”. Su Fedriga, che ha trasmesso i saluti via etere perché impegnato a una cene di beneficenza già programmata da tempo, ha detto: “Se c’è un bravo presidente che ha portato lustro al Friuli, perché metterlo in discussione?”. I saluti ai presenti sono arrivati anche da Salvini via smartphone, appena sceso da un aereo. L’ultima curiosità la rende nota sempre Bosello: “Andrea Crippa è venuto a trovarci partendo da Monza in macchina, da solo, poi, dopo la festa, circa alle 23, è rientrato in Lombardia”. Infine la sorpresa natalizia annunciata ieri sera: Il partito di Salvini abbandona la storica sede di Reana del Rojale per trasferirsi in una nuova di stecca e più ampia a Udine. La festa a Coderno di Sedegliano, un tuffo nel passato delle radici friulane tanto care a Claudio Violino e quelle che hanno dato i natali al presbitero e filosofo Padre David Maria Turoldo.