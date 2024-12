MigrantesViandantes Exxx…Polzive!!! Cosa vengono a fare afghani e pakistani in Friuli? La Polizia arresta due spacciatori richiedenti asilo con permesso di soggiorno: avevano nascosto 11chili e mezzo di hashish in riva al Cormòr in comune di Pozzuolo del Friuli (Ud).

Avevano nascosto la droga (11kg e mezzo di hashish) in un boschetto sulla sponda sinistra del Cormòr in comune di Pozzuolo del Friuli. La squadra mobile della Questura di Udine ha scoperto il deposito dopo la segnalazione di alcuni abitanti della zona. Per intercettare i frequentatori del “nascondiglio” gli agenti si sono appostati e lungo il sentiero che conduce al bosco e hanno intercettato tre uomini, due dei quali avevano ceduto al terzo tre panetti di sostanza stupefacente, preparati appositamente per lo scambio, ricevendo in cambio del denaro (280 euri). A quel punto i poliziotti sono intervenuti e hanno condotto in Questura i tre individui. Chi sono? un cittadino afghano, 27enne, e un cittadino pakistano, 32enne, entrambi da anni presenti in provincia di Udine poiché richiedenti asilo dal 2016: hanno permesso di soggiorno e protezione sussidiaria. Erano già noti alla polizia. Il terzo, chi ha comprato la droga, è un cittadino italiano 29enne, residente in provincia e incensurato. L’hashish rinvenuto, 11,444 chili sotterrato e 301 grammi ceduti al compratore, unitamente ai 280 euro corrisposti per il pagamento parziale, sono stati sequestrati. I tre uomini sono stati arrestati per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanza stupefacente ed in serata condotti in carcere.