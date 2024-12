ElezioniRibaltoni Exxx…Polzive!!! Spunta la circolare del ministero che fa irritare il centrodestra: Finestra elettorale per elezioni comunali al 15 aprile-15 giugno 2026.

Ancorché la circolare faccia esplicito riferimento ai comuni che andarono al voto in piena emergenza Covid (2020), l’effetto domino potrebbe interessare anche il Friuli Venezia Giulia che esercita la potestà primaria rispetto alle elezioni. Proprio alcuni giorni fa i vertici del centrodestra Fvg hanno discusso delle possibili date per le prossime comunali con particolare riguardo a Pordenone e Monfalcone. L’intenzione dei responsabili dell’alleanza è quella di non “allungare” troppo il brodo per evitare imprevisti (vedi Monfalcone) pre elettorali. Pertanto, la data emersa da queste prime consultazioni è quella del 31 marzo 2025, in linea con le disposizioni della regione in materia elettorale: la finestra delle amministrative è collocata fra il 15 aprile e il 15 giugno. Non fosse possibile, per diversi motivi (Pasqua alta), convocare le elezioni per la data di marzo, l’appuntamento potrebbe scivolare a domenica 4 maggio 2025. ma c’è l’incognita del Ministero pur tenendo sempre presente la specialità Fvg e quindi la potestà primaria, Roma ha chiarito, con una propria circolare inviata a tutti le Prefetture d’Italia, quando si terranno le elezioni comunali dei centri che, in piena emergenza Covid, votarono a Settembre del 2020: la scadenza è stata prorogata alla primavera del 2026, come, nella stessa circolare, si stabilisce che per i Comuni che hanno votato a Settembre del 2021, si tornerà alle urne nella primavera del 2027. Una decisione che era nell’aria ma che riguarda solo le Amministrazioni Comunali che, di fatto, usufruiranno di una proroga di 6 mesi per riallineare le scadenze di mandato con il voto nella finestra primaverile. Va detto che a Monfalcone si votò nel 2022 e a Pordenone nel 2021. Un perimetro temporale interessato alla pandemia e alle elezioni europee. Infatti i due sindaci, Cisint e Ciriani, sono stati eletti al parlamento europeo. Ora i municipi sono amministrati dai “reggenti”. Il centrodestra Fvg vorrebbe stringere i tempi e andare al voto prima possibile mentre nel resto del paese la circolare ministeriale è vista come un’occasione d’oro per far slittare comunali e soprattutto regionali al 2026. Una soluzione molto gradita ai vertici del Governo Meloni che punta ad un intero anno senza chiamata alle urne per poter dare attuazione al programma di governo senza fibrillazioni “interne”. Un ragionamento gradito anche nei quartieri del centrosinistra alla disperata ricerca di un’alleala organica tra Pd e 5 Stelle. Senza contare il dibattito sul famigerato “terzo mandato” che interessa sia Zaia in Veneto che De Luca in Campania. Con tutte queste variabili, che interessano anche il Friuli, il tempo è il bene più prezioso. Sarà election day nazionale nel 2026 oppure nel 2025 si voterà solo in Friuli VG? Elezioni-Tormentoni.