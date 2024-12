LamaLobsang Exxx…Polzive!!! Natale Universale a Udine. La casa del Tibet di via Battistig ospita Lama, il monaco buddista fuggito in India che salva i tibetani aggrediti dal regime cinese. Gli steward della sicurezza sedotti dalla nonviolenza del sacerdote tibetano.

Si è svolto ieri a in via Battistig il tradizionale incontro natalizio con il Lama Lobsang, monaco buddista invitato in Friuli dall’appassionato di cultura orientale e imprenditore Paolo Di Bernardo. Molte le persone accorse alla “Casa del Tibet” che hanno seguito la recitazione del mantra accompagnata dal suono delle campane tibetane. Il buddismo può essere considerato una tradizione spirituale che ha avuto un ruolo fondamentale nella storia dell’umanità. E’, al tempo stesso, una religione e una filosofia come il cristianesimo. Nel paese dove il buddismo è sorto (l’India), la religione e la filosofia non si sono mai affermate separatamente. Nel caso del buddismo, come per altre forme tradizionali dell’Asia orientale, è dunque meglio parlare di un insegnamento, come quello che ieri Lama ha celebrato alla Casa del Tibet di Udine. Il monaco, seduto alla maniera degli antichi tibetani, nella propria omelia, ha elencato la grave condizione di una: “Società colpita dallo stress determinato dall’assenza di nuclei familiari. Le persone sono dominate dal materialismo, manca la ricerca all’introspezione, alla meditazione e al pensiero. La religione – osserva Lama – è spiritualità – non arido materialismo. Noi tibetani abbiamo subito l’aggressione (1959) dei colonialisti cinesi imbevuti di ateismo propugnato dal loro leader Mao che definiva le religioni come “oppio dei poveri”. Gli atei, hanno compiuto il genocidio dei tibetani, hanno invaso la città di Lhasa e il Dalai Lama è stato costretto a fuggire in India, Paese che ha ospitato il parlamento dal 1960″. Tant’è vero che la sede del governo tibetano è a Dharamsala. Oggi, Lama Lobsang, dopo aver vissuito a Katmandu segue i bambini tibetani fuggiti dal loro paese e rifugiati in India. Da aggiungere che la Rivoluzione culturale cinese, avvenuta tra il 1966 e il 1976, provocò numerose rivolte del popolo tibetano. Proteste e sollevazioni continuarono anche nei decenni successivi, fino al punto cruciale del 1987-89. A cavallo di quel biennio Pechino impose la legge marziale per ristabilire l’ordine. La questione tibetana tornò così ad avere echi internazionali, passando però dal tema dell’indipendenza del Tibet a quello dei diritti umani. Oggi una testimonianza molto profonda della questione tibetana è stata esposta in Friuli grazie alla sensibilità universalistica di Di Bernardo. Una curiosità, mentre ieri si svolgeva il rito dell’ “insegnamento” il team degli steward voluti dall’amministrazione comunale per garantire la sicurezza in città, incuriosito dall’evento, è rimasto colpito dalla forza spirituale del Lama e, alcuni agenti, hanno voluto farsi immortalare col simbolo universale della nonviolenza.