ScosseALuciRosse Exxx…Polzive!!! Chi l’avrebbe mai detto? Il Friuli è regione di malati di figa: La provincia di Udine invasa da libidine mascherata da “centri massaggi”. Scoperto un bordello a Pasian di Prato, un altro a Cervignano; il racket della prostituzione a Trieste. I sociologi: In FriuliVG c’è una domanda spropositata di zoccole.

Dalle cronache giudiziarie emerge l’affresco una regione pitturata di rosso ardente, con un’intensa passione per le puledre. Da qualsiasi latitudine esse provengano. Un paio d’anni fa, su queste pagine, vi abbiamo dato conto della lussuriosa attività che si consumava in pieno centro a Cervignano con tutti i dettagli raccontati dai clienti durante un’udienza in tribunale; a seguire la scoperta avvenuta Udine e periferia, di alcuni postriboli, mascherati da centri massaggi; la settimana scorsa un pasianese è stato condannato dal tribunale del capoluogo friulano per aver trasformato la sua mansarda in un ritrovo porcello fornito di ben 8 gnocchissimi transessuali stranieri per i quali i clienti andavano in estasi. Non ultimo il caso di Trieste. Gli agenti hanno sequestrato una casa in via Capodistria e arrestato una donna per sfruttamento della prostituzione di ragazzine cinesi. Questi sono solo i casi che si conoscono, poi c’è il sommerso e il turismo godereccio al “Domani” appena oltre confine. Gli esperti di fenomeni sociali non hanno dubbi, in Friuli c’è una richiesta spropositata di zoccole. E, si presume, aumenterà per le festività natalizie.