StrageDelNatisone Exxx…Polzive!!! Zalukar scarica un petardo da chilo: A Campoformido c’era un secondo elicottero adibito ad emergenza sanitaria e soccorso tecnico. “Costa 2 milioni di euri/anno e vola pochissimo”. L’esposto alla Corte dei conti dello scorso anno. La convenzione con Elifriulia per 35 milioni di euri.

Del resto, la SORES – Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria – a cui fa capo l’elisoccorso, non sembra aver mai ricevuto, per quanto noto, procedure scritte per l’attivazione di questo elicottero in missioni di soccorso tecnico, e neppure per i trasporti sanitari, ma essendo questo mezzo “prevalentemente utilizzato per i trasporti secondari differibili” – come recita il citato documento di ASUFC – in questi voli il fattore tempo non conta, non trattandosi di urgenze.

Invece il fattore tempo è fondamentale nel soccorso tecnico e in particolare nel “Recupero Illesi in ambiente ostile”, e i tre ragazzi pur illesi ma in un ambiente sempre più ostile non hanno potuto giovarsi di questo mezzo.