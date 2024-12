VissaCampionissa Exxx ..Polzive!!! Dov’è l’usurpator? Bertiolo (Ud) in festa per la medaglia d’oro di Sintayehu ma per il Gazzettino Vissa è pordenonese al 100%.

Il “ratto” si materializza nella pagina nazionale dedicata allo sport de “Il Gazzettino” di oggi, lunedi. Titoloni per celebrare, giustamente, i successi degli atleti del triveneto ai campionati mondiali di corsa campestre di Antalya in Turchia. Si esalta l’oro di Battocletti e, nel sottotitolo, é incorniciata la prestazione della friulanissima Sintayehu Vissa (medaglia d’oro nella gara di staffetta a squadre). Solo che per il “Gazzettino” l’atleta di Bertiolo (Ud) diventa orgogliosamente “pordenonese” alla faccia dei festeggiamenti che ieri hanno acceso il borgo bertiolese. Il sindaco Viscardis e addirittura il Vicepresidente della Regione Fvg Mario Anzil si sono complimentati con l’atleta casalinga. Ma, per i pordenonesi, cui l’atleta fa parte della società “BrugneraFriulintagli”, la fuoriclasse appartiene a loro!