TirelliRandelli Exxx…Polzive!!! Legnata dell’oncologo pordenonese contro la dirigenza del Cro di Aviano: “Così non si salva”. Certificato il fallimento dei pordenonesi. Il ducetto Agrusti pontifica. Il ministro “fantasma” assente.

Solo dopo l’intemerata del dottor Umberto Tirelli, la classe dirigente degli storditi pordenonesi si sveglia: sul Gazzettino di oggi è tutto un via vai di repliche alle accuse sul Cro di Aviano lanciate da uno degli oncologi più famosi d’Italia. Si sveglia Agrusti (da almeno una decina d’anni componente del consiglio d’indirizzo), scendono in campo i neo consigleri regionali (Basso, Amirante, Maurmair), nessun cenno dal ministro “Fantasma” (copyright Roncone Sole 24 ore) Luca Ciriani. Ma quali sono i termini delle critiche sollevate da Umberto Tirelli? Ieri, dalle pagine del Gazzettino ha rese note tutte le sue preoccupazioni per una struttura cui è stato l’indiscusso innovatore per 35 anni. Confessa a Loris Del Frate: “Se devo dire la verità il Cro non lo vedo affatto bene. Mi pare abbia preso una piega verso il basso che potrebbe anche portare, magari non subito, all’uscita dal riconoscimento di Istituto nazionale di ricerca e di cura. Sarebbe un duro colpo per Pordenone e il suo territorio”. Macigni che si abbattono sui piazzisti pordenonesi guidati dal ducetto-podestà della destra Tagliamento Michelangelo Agrusti, componente del consiglio d’indirizzo e di verifica del Cro da circa 10 anni, con scadenza nel 2025. Tirelli continua: “Eravamo i primi al mondo sui linfomi, sullo studio dei tumori negli anziani. Molti studi che avevano lanciato l’istituto ai vertici mondiali e che oggi non è più attrattivo per giovani medici”. Tirelli tuona: “Allo stato mi sembra che ad Aviano non ci siano giovani medici capaci; non hanno alcuna intenzione di venire qui. Al Cro – continua l’oncologo – si stanno portando avanti gli studi per la protonterapia, ma ho paura che ci vorranno molti anni prima che lo strumento sia operativo. Il Veneto ha già fatto passi avanti. Senza lungimiranza non si va avanti”. Per i tre consiglieri regionali, Basso, Amirante e Maurmair “Il Cro di Aviano non può essere messo in discussione e deve essere posto nelle condizioni operative di rappressentare un punto di riferimento per le malattie oncologiche…”. Non poteva mancare il “taglio” politichese dei Benito Remix della destra (destra) Tagliamento, supporto per tutti i comunicati stampa: “Ci confronteremo costantemente con l’assessore regionale alla sanità Riccardo Riccardi“. Non poteva mancare il retroscena, narrato puntualmente dal “Gazzettino”. Pare che ci sia stata una burrascosa riunione del Comitato d’Indirizzo e verifica che si è tenuto alcuni giorni fa (presidente Piero Cappelletti, componente-decano Michelangelo Agrusti). Il presidente di Confindustria Alto Adriatico ha sollecitato i componenti del Comitato a fare in modo che le problematiche emerse e denunciate da Tirelli (e se non le avesse poste l’oncologo?) possano essere sollevate nelle sedi opportune. Quali? la provincia di Pordenone vanta tre consiglieri regionali, un assessore regionale, un ministro “fantasma”, un paio di parlamentari. Durante la riunione pare che il ducetto avesse minacciato le dimissioni! Se lo avesse fatto, visti i risultati denunciati da Tirelli, nessuno se ne sarebbe accorto.