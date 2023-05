BallaDelFrate Exxx…Polzive!!! Il sindaco di San Giorgio di Nogaro (Ud) perde pezzi, tenta di infinoccchiare i cittadini sulle direttive di una variante. Il consigliere Bertoldi si rivolge al Prefetto.

Il disordine amministrativo dimostrato dal sindaco Pietro Del Frate durante l’ultimo consiglio comunale (Direttive alla proposta di variante), ha generato un intenso dibattito che ha smascherato il sotterfugio del primo cittadino sul famigerato documento portato in consiglio venerdì sera. L’oggetto si articola attorno alle direttive per la predisposizione di una proposta di variante. L’esplicitazione è gravissima: riduzione delle fasce di rispetto dell’area di Punta Sud a San Giorgio. L’amministrazione precedente, guidata da Mattiussi e Bertoldi, aveva presentato al Cosef un’istanza di estensione della fascia di tutela dell’area di Punta Sud in modo che la competenza della zona venisse affidata al comune. Il sindaco Pietro Del Frate (Articolo Uno) aveva invece architettato un magheggio per sfilare la proposta di Bertoldi e liberare la zona di Punta Sud da qualsiasi vincolo paesaggistico. Il primo passo verso la realizzazione di un impianto industriale. La gravità dell’azione politica di Del Frate risiede nel fatto che i consiglieri non avevano ricevuto la documentazione relativa al punti in discussione per il consiglio. Come facevano i consiglieri a partecipare ai lavori? Per tal motivo il consigliere comunale Enzo Bertoldi ha scritto una lettera a S.E. il Prefetto di Udine. Per l’ex vice sindaco Bertoldi si tratta di un grave inadempimento: «…con la presente i sottoscritti consiglieri comunali (di opposizione) segnalano alla Sua cortese attenzione una grave inadempienza del Sindaco del Comune di San Giorgio di Nogaro che, a seguito della convocazione del Consiglio comunale del 28 p.v. (lettera inviata prima dell’inizio del lavori) pervenuta venerdì 21 aprile, ad oggi agli scriventi non è stata consegnata la documentazione del consiglio, in particolare, vista la delicatezza e l’importanza della discussione e relativa approvazione del punto n. 7 dell’ordine del giorno avente ad oggetto: «Approvazione delle Direttive per la predisposizione della proposta di variante urbanistica sostanziale al vigente PRGC ai sensi della L.R. n. 5/2007 e ss.mm.ii». La segnalazione è estremamente importante eppure i consiglieri comunali non erano in possesso dei documenti necessari per affrontare la discussione in aula e conseguentemente assumere la responsabilità di votare in un senso o nell’altrp. In barba a tutte le previsioni normative, tale argomento non è stato neanche trattato nelle commissioni competenti, facendo venir meno il compito del consigliere comunale ancorché di opposizione che è quello del controllo dell’azione amministrativa in capo a ciascun consigliere democraticamente eletto. Si chiede pertanto un Suo intervento che faccia chiarezza per il troppo tempo ristretto nell’esaminare gli atti, considerato che il Comune è chiuso anche lunedì 24 aprile per il ponte del 25 come da decreto sindacale n. 4 del 17 aprile 2023.

Auspicando un suo cortese e urgente riscontro in merito alla presente segnalazione con l’occasione si porgono distinti saluti».

Bertoldi chiedeva semplicemente un rinvio. Cosa voleva nascondere il sindaco? quella di cui nessuno si assume la responsabilità della deperimetrazione? Infatti il capogruppo della Lista Civica per Sartori sindaco, si chiede: “Chi ha deciso l’allargamento della zona? L’amministrazione? l’ufficio tecnico? il sindaco? il professionista? Durante l’ultimo consiglio comunale, è spuntate invece la triste verità: rispetto alle planimetrie di prima del 2018 e dopo il 2022 (modifiche al COSEF), il Consiglio andava ad approvare qualcosa di diverso rispetto a quanto pianificato dalla precedente Amministrazione (riduzione fasce di rispetto). Per capire la personalità ambigua del sindaco è interessante rileggere l’interrogazione del settembre 2022 dell’ex vice sindaco Bertoldi. Il sindaco replicava: “Ad oggi non c’è nessuna proposta di variante proposta dal Cosef per la zona industriale che poi deve essere approvata dal consiglio comunale”. Nulla di più falso. Il sindaco Del Frate era già intervenuto sulla perimetrazione. Dopo l’astensione sul documento della Xodo, la navigazione del sindaco non è tranquilla. Balla la maggioranza.