La tragedia di Lusevera. Messaggi di cordoglio da parte del presidente del consiglio e del presidente della regione Fvg.

All’indomani dell’incidente aereo avvenuto nella zona dell’Alta val del Torre sulla catena dei Musi, i messaggi di cordoglio si diffondono sempre più numerosi. Una delle due vittime era il pilota della Pattuglia acrobatica nazionale (Pan), il capitano Alessio Ghersi, 34 anni, di Domodossola. Con lui viaggiava Sante Ciaccia, 35 anni, di Milano. Giorgia Meloni scrive: “Con dolore apprendo della prematura scomparsa del pilota delle Frecce Tricolori, il capitano Alessio Ghersi, che ha perso la vita insieme ad un suo parente. A nome mio e del governo sentita vicinanza alle famiglie e un abbraccio all’Aeronautica Militare”. Anche il presidente Fedriga ha voluto inviare un messaggio di cordoglio ai parenti e a tutti gli amici di Alessio: “Cordoglio e vicinanza ai familiari ed ai colleghi del capitano Akllessio Ghersi, pilota in servizio presso il 313° Gruppo Addestramento Acrobatico Frecce Tricolori che, assieme ad un parente, ha perso tragicamente la vita…”. Altre testimonianze di cordoglio sono firmate da Luca Ciriani, Elisabetta Alberti Casellati, Ignazio La Russa, Matteo Salvini, Daniela Santanché, Debora Serracchiani, Riccardi, Bini e Marco Dreosto.

L’incidente è avvenuto sabato intorno alle 18:30. L’aereo era decollato dal piccolo aeroporto di Campoformido. Alcuni testimoni hanno visto l’aereo procedere in picchiata avvolto nel fumo, poco prima dello schianto avvenuto in una zona impervia. Secondo alcune testimonianze, l’aereo era in difficoltà e volava molto basso finendo la sua corsa contro un monte della catena dei Musi. Sono state avvertite diverse esplosioni.Ai primi soccorritori si è presentata una scena raccapricciante: due corpi carbonizzati e l’aereo in mille pezzi sparpagliati nel bosco.