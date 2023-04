PetardiModerati Exxx…Polzive!!! Dopo Trieste anche a Pordenone scoppia il caso assessori. Brovedani mette nel mirino Piccin e Savino: Sulla scelta di Verdichizzi nessuna condivisione.

“Moderati per natura” lo si legge in tutte le locandine e manifesti che espongono i faccioni dei candidati o dei consiglieri di area centrista. Il motto lo si incrocia da est a ovest, dal Livenza al Timavo; solo che quando si tratta di poltrone, i democristi stracciano tutto e da agnellini si trasformano in lupi. I casi di Trieste e, recentemente, di Pordenone, lo dimostrano. Nel capoluogo regionale 4 consiglieri su 5 della civica del sindaco Dipiazza hanno fatto le valigie e sono passati al gruppo misto. Le cause vanno ricercate nella nomina inaspettata ad assessore di Tognolli al posto di Grilli, eletto in consiglio regionale. I moderati triestini hanno perso l’ancoraggio democristiano e se ne sono andati. Lite furiosa col sindaco.

Lo stesso film è andato in scena a Pordenone. Matteo Brovedani, consigliere della lista centrista di Forza Italia, Udc-Pn civica, ha provocato un terremoto politico all’interno della maggioranza del sindaco Ciriani a causa della nomina di Giuseppe Verdichizzi ad assessore al posto di Andrea Cabibbo volato a Trieste. Brovedani ha esibito tutto il suo disappunto con un sarcastico intervento durante l’ultimo consiglio comunale di Pordenone: «…ho scoperto dai giornali chi è stato nominato assessore poiché, da quando ci sono state le elezioni regionali, il mio gruppo non si è mai riunito, nonostante avessi avuto rassicurazioni che la scelta del successore di Cabibbo sarebbe stata condivisa. Aspetto l’8 maggio – tuona Brovedani – per capire con quale strabiliante moltiplicazione dei pani e dei pesci si possono esprimere due assessori con 70 preferenze (Guglielmina Cucci 77 per esempio)». Un siluro che non è piaciuto ad Andrea Cabibbo, ora consigliere comunale, che ha rimarcato: «Intanto deve essere chiaro che non è competenza del gruppo consiliare scegliere un assessore, casomai è delle segreterie provinciali». Cabibbo è anche più tranchant: «Quello di Brovedani è stato un atteggiamento scorretto, confidiamo nelle sue scuse, in caso contrario, riteniamo che lui stesso si sia posto fuori dal nostro gruppo consiliare». Va ricordato che durante le trattative per la surroga di Cabibbo in giunta, la coordinatrice regionale azzurra Sandra Savino aveva proposto Mara Piccin, ex consigliera regionale di tre mandati, al posto di Cabibbo. A quel punto però è intervenuto il sindaco Ciriani che, senza tanti giri di parole, dopo che Forza Italia aveva scommesso tutto sulla nomina di Piccin, ribadiva: «La giunta non è una riserva per chi non ha ruolo. Non si abusi della mia pazienza».