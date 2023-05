RaspMoro Exxx…Polzive!!! Nel giorno della festa dei lavoratori esplode il bidone della casa di riposo. Il direttore scappato dall’Asp aveva lasciato una voragine di circa 3milioni di euri nei confronti della “Vives”.

Valentina Battiston è stata nominata direttore generale dell’Asp Cordenonese “Virginia Fabbri” l’11 gennaio 2022. Neanche un mese dopo, 3 febbraio, Battiston aveva già tagliato la corda, “per motivi personali”, dall’Asp Moro di Codroipo. Aveva spiazzato e colto di sorpresa anche il Cda del presidente Castaldo appoggiato dall’ex sindaco di Codroipo Fabio Marchetti, colui che sostituiva i presidenti di Cda come i calzini.

In concomitanza con la festa del lavoro, viene a galla un buco spaventoso della casa di riposo codroipese di circa 3 milioni di euri nei confronti del Consorzio “Vives”. Perché non pagavano le fatture?

Il 18 novembre del 2013, con determina del Direttore Generale Battiston, veniva affidato al “Vives” l’appalto per la gestione dei servizi integrati e da eseguirsi sia a favore dell’Asp Moro che a favore del servizio sociale dei comuni dell’Ambito. A seguito di rinnovi e continue proroghe, il contratto di appalto si concludeva in data 30 giugno 2022. Al 30 dicembre del 2021 (un mese prima della “fuga” del direttore generale), l’Asp Moro riconosceva un credito al Consorzio di 1 milione 933 mila euri relativi a servizi eseguiti a favore di Asp Moro e 1 milione 434 per servizi resi da Vives in favore del Servizio Sociale dei comuni dell’Ambito. Va rilevato che il Consorzio Vives aveva emesso ulteriori fatture per “servizi” eseguiti a favore di Asp Moro dal 1°gennaio 2021 al 30 aprile 2022 per complessivi 1 milione 160 mila euri. Il direttore generale Fabio Di Lenardo e il Commissario Salvatore Guarneri sono stati costretti a fronteggiare una situazione «di grave irregolarità contabile amministrativa» ereditata dal direttore generale e dai vertici dell’azienda precedenti i cui presidenti venivano manovrati come soldatini al servizio dell’ex sindaco di Codroipo Marchetti. In 9 anni di disinvolta direzione in capo a Battiston, facilitata dalla corsia preferenziale col comune di Codroipo, l’Asp Moro ha registrato una complessiva situazione debitoria pari a circa 7,2 milioni di euri. Solo nell’esercizio 2020, il rapporto tra le perdite di esercizio iscritte nel bilancio consuntivo e patrimonio aveva superato il 28%: il rosso era di 2 milioni e 137.112 euri. Nel giorno della festa del lavoro emerge un’altra “grana” determinata da coloro che per 9 anni hanno fatto il bello e il cattivo tempo a Codroipo e di cui ora si sono perse le tracce, il bidone tirato al Consorzio “Vives” e che ora i vertici sono costretti a ripianare. In ogni caso, vista la gravità della situazione contabile, il caso “Asp Moro” è finito sui tavoli della Procura della Repubblica e della Corte dei Conti. Il 25 agosto scorso il commissario ha inviato agli organi competenti una segnalazione rispetto alla “non coerente situazione contabile”. Mancano documenti regolarmente archiviati e conservati. Dove sono spariti? Voragine Codroipese.