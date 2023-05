LegaElettrosega Exxx…Polzive!!! Bosello chiama a raccolta gli sconfitti di Udine. Stasera analisi del voto e celebrazione di Cunta, il consigliere che ha superato 4 assessori e un deputato. Fontanini the end. Lame rotanti.

Graziano Bosello, il neo segretario provinciale di Udine della Lega, ha convocato per questa sera in città (borgo Grazzano), una riunione con tutti i militanti cittadini e i candidati alle ultime comunali. Bosello non ama il politichese, non va alla ricerca di ragionamenti astratti o ripari per giustificare un’atroce sconfitta. Anzi, tira su le maniche e cerca di capire perché Fontanini sia stato sconfitto. Il comune sentire è che De Toni non ha vinto, ma ha perso il sindaco leghista. Bosello ricorda: «Non credo di essere responsabile del disastro udinese poiché sono stato eletto solo qualche settimana prima della presentazione delle liste. Posso però partire dal caso Udine per porre le basi per una nuova ripartenza. Per farlo serve un’analisi del voto, scoprire dove si è sbagliato e ricercare un nuovo punto di riferimento cittadino – e qui Bosello non perdona – che non potrà essere lo sconfitto Fontanini». Affermazioni ruvide che il segretario conferma e ribadisce: «Se si segue questa linea di confronto interno, probabilmente ci riprenderemo la città, ma serve coraggio e chiarezza nelle rispettive posizioni. Bisogna anche analizzare le preferenze di ogni singolo candidato e capire come mai un consigliere comunale uscente, Andrea Cunta, abbia superato, in termini di preferenze, ben 4 assessori: Alessandro Ciani, Maurizio Franz, Francesca Laudicina ed Elisabetta Marioni; un deputato Graziano Pizzimenti e un ex senatore, Mario Pittoni». Per Bosello forse è c’è stato un eccesso di sicurezza verso gli alleati nella speranza che Fratelli d’Italia riuscisse a compensare le mediocrità dei candidati. Così non è andata, perciò il segretario intende accelerare i tempi delle analisi e iniziare il percorso di rinnovamento del partito in città. Anche il confronto dato regionale contro voto cittadini è un segnale che qualcosa non ha funzionato. Bosello aggiunge: “Naturalmente cercherò un’interlocuzione anche con le altre forze politiche, la ripartenza dev’essere condivisa da tutto il centrodestra. Farò una sintesi del vertice di stasera che riporterò al segretario regionale Dreosto; lo terrò informato sugli sviluppi e sui tesseramenti. Rispetto ai ruoli, ognuno resti nel suo e non voglio che tutti mi saltino addosso per eventuali errori». Va dato atto che Bosello ha le spalle larghe, tiene bene i colpi, come probabilmente arriveranno dal sindaco sconfitto cui lo stesso segretario ha imposto la sua presenza stasera.