FestivalMazzolini Exxx…Polzive!!! 5.000 lampi illuminano Tarvisio. Dalla Carinzia, Stiria e Slovenia per festeggiare il propulsore della “FedrigaPresidente”: 42%. Chi lo ferma più?

Venerdì scorso, Stefano Mazzolini, recordman di preferenze alle regionali 2023 aveva organizzato a Tarvisio la grande festa in omaggio al successo ottenuto con la lista debuttante “FedrigaPresidente“. Il governatore ha voluto restare col vice presidente del consiglio fino alla fine; non si è allontanato un attimo dal luogo dei bagordi. Festeggiamenti iniziati alle 19 e proseguiti fino a notte fonda. Fedriga è rimasto colpito dallo spettacolo di 5.000 lampi artificiali che hanno illuminato l’intera valle e che testimoniavano il numero dei voti che il leghista aveva ottenuto un mese fa. E’ stata una festa con risonanze internazionali e vortici di fuochi che oscillavano da una valle all’altra sopra il ristorante al “Vecchio Skilift”. Fra i partecipanti si sono notati, Lorenzo Tosolini, Edy Morandini, Edoardo Petiziol, Eros Cisilino. I sindaci: Zanette, Clama, Vicentini e l’ex Urbani. Molti ospiti stranieri cui Mazzolini riserva sempre un’attenzione particolare. Autorità politiche e amministratori della Carinzia, della Slovenia e Stiria. Lo stesso Fedriga è rimasto sorpreso dalla popolarità di Mazzolini che sfocia ben oltre i confini regionali. Non a caso Tarvisio è la punta di diamante della “Fedriga Presidente”; oltre il 42% dei voti, record assoluto di tutta la regione. Festival Mazzolini in Alto Friuli con la spina leghista dell’ingresso di Manuele Ferrari in consiglio regionale. Ora pausa per una decina di giorni. I lavori del consiglio riprenderanno l’11 maggio.