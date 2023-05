LegaMotosega Exxx…Polzive!!! Petardi al vertice di ieri sera: Asia Battaglia come back: mi avete abbandonato. Lite fa assessore, Marioni contro Laudicina. Bosello annuncia: entro giugno congresso cittadino. Fontanini si autocandida leader dell’opposizione. Stasera vertice eletti cdx al Ramandolo.

Che Graziano Bosello voglia onorare al meglio il ruolo di segretario provinciale della Lega per Salvini Premier lo si era capito fin dal giorno dopo la sua elezione. Non ha perso un incontro di campagna elettorale dove si è sempre presentato in mimetica (vedi foto con Salvini a Pasquetta in città) pronto per la battaglia. E ieri sera all’Allegria di Borgo Grazzano a Udine c’è stata vera battaglia. A dire il vero la protagonista è stata proprio lei, Asia Battaglia, l’ex assessora finita nel tritacarne giudiziario per la questione mense, poi risultata assolta. Lo storica leghista udinese non ha risparmiato critiche ai suoi colleghi accusati di averla “scaricata” letteralmente quando sono state avviate le indagini: Fontanini se n’è lavato le mani come il suo solito; la commissaria cittadina Laudicina le ha girato le spalle; la capogruppo Lorenza Ioan l’ha pugnalata a tradimento. Asia Battaglia si è trovata improvvisamente isolata come fosse un’appestata.

Scintille da urlo anche fra Marioni e Laudicina, due ex assessore che sono rimaste sempre agli antipodi rispetto all’attività amministrativa. Il segretario ha dovuto sudare non poco per rasserenare gli animi annunciando la data del tanto atteso congresso cittadino della Lega all’insegna dell’unitarietà, si farà entro giugno. Nel frattempo Bosello dovrà sudare per tentare di unire le diverse correnti che stanno polverizzando la Lega. Un partito che si è trovato spiazzato dalla scelta di Fontanini di iscriversi in consiglio comunale al gruppo della Lista che porta il suo nome. Molti speravano che aderisse al gruppo della Lega come ha fatto Fedriga in Regione, invece nulla, come un senso di protesta. La scelta ha messo in allarme gli alleati e soprattutto Giulia Manzan che non intende cedere sul fatto che sia lei a guidare il gruppo in consiglio e non Fontanini. C’è gran caos all’opposizione i cui consiglieri comunali eletti si riuniranno questa sera al Ramandolo di via Forni di Sotto. Si discuterà dei capigruppo che dovrebbero essere: Laudicina, Lega; Vidoni, Fratelli d’Italia; Michelini Identità Civica; Barillari, Forza Italia; Manzan, Lista Fontanini. Il primo consiglio comunale è fissato per lunedi 8 maggio alle ore 17. Chi c’era ieri sera? Pittoni, Bernetti, Foramitti, Cunta, Fontanini, Franz, Ioan, Basaldella, Battaglia, Toneatti, Macorigh, Laudicina…