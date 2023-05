PolverieraSanGiorgio Exxx…Polzive!!! Nuovo capitombolo del sindaco Del Frate. Dopo i sotterfugi sulle fasce di rispetto, ora prende per il culo i sangiorgini sul referendum: Art. 65 dello Statuto: Non è esclusiva competenza comunale.

Il punto nave è sull’acciaieria. Con una parte politica che diceva sì all’investimento ma salvaguardando la zona naturalistica a sud dell’area industriale; e un’altra parte politica (quella attuale di Del Frate) che facilita, con provvedimenti di modifiche alle fasce protette, l’insediamento. Il sindaco di San Giorgio di Nogaro (Ud) sempre più nella bufera. Dopo la figuraccia rimediata durante i lavori dell’ultimo consiglio comunale in cui è emersa palesemente la volontà da parte di Del Frate di riconsiderare (vedi delibera Cosef del 22 luglio 2022) e rivalutare la modifica della perimetrazione della zona di Punta Sud, quella che l’amministrazione Mattiussi-Bertoldi voleva salvaguardare, il sindaco finisce sulla graticola per via delle promesse da marinaio rese note al giornale nell’euforia del 1°maggio a Cervignano. Afferma il sindaco ormai inviso a tutta la popolazione: «…la confusione del consiglio comunale del 28 aprile ha generato solo equivoci. Non è mio compito proporre attività private (cosa dici Pietro!!, chi ha presentato le istanze al Cosef per togliere le fasce di rispetto??? Ndr), semmai capire se sono o no compatibili con norme e regole vigenti. Guai se non avessi attenzione per quanto accade nel nostro comune (!!!???). Sull’acciaieria il mio ruolo è stato e sarà chiaro. Qualcuno intende colpirmi, ma se crede di trovarmi in fallo, si sbaglia». E qui scatta l’annuncio, clamoroso, cui il sindaco, ormai con una maggioranza sfilacciata (vedi Xodo), cerca di intortare i sangiorgini: «Stiamo impostando tavoli di confronto per avviare le procedure per l’indizione di un referendum». Basta sfogliare lo statuto comunale e andare a leggere l’Art. 65 che prescrive: “Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell’azione amministrativa. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo quinquennio”. La convocazione popolare può essere richiesta solo per pareri “consultivi” e su materie di esclusiva competenza comunale, pertanto un referendum su questioni di competenza regionale è inammissibile. Tuttavia, se lo volesse, potrebbe organizzare una petizione popolare. Molto più semplice e chiara. Ma il sindaco Del Frate continua a ripetere che non vuole farsi trovare in fallo, eppure non ha spiegato, nemmeno a Cervignano, le ragioni che lo hanno portato a presentare un’istanza al Cosef il 20 aprile 2022 che chiedeva la modifica della perimetrazione dell’area “Punta Sud”. Un’area che doveva, secondo l’amministrazione precedente, rientrare nelle competenze comunali. Si tranquillizzi il sindaco che non c’è stata nessuna confusione venerdì scorso, solo alcuni consiglieri di opposizione che lo hanno messo di fronte allo scandaloso magheggio. Nogaro infetto, sindaco impacciato.