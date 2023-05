RaspMoro Exxx…Polzive!!! Il buco finanziario della casa di riposo di Codroipo rivela le allegre condizioni del Consorzio Vives. Il credito aveva raggiunto i 3 milioni e mezzo di euri. Accordo con uno sconto di circa 200mila euri.

E’ il mistero dell’Asp sul caso sollevato da Leopost. C’è un aspetto curioso che aleggia sullo spaventoso debito verso il Consorzio Vives accumulato dai vertici dell’Azienda di servizi alla persona di Codroipo. Il servizio fornito dal “Vives” ha un costo che è determinato principalmente da quello del personale. La curiosità è legata al fatto che di fronte ai costi del personale e quindi al pagamento dei percipienti, la “Vives” sia riuscita a supportare un credito di 3 milioni e mezzo di euri per così tanto tempo. Chi pagava i dipendenti se le fatture non venivano bonificate? La voragine è maturata nel periodo (2013-2022) quando la struttura era amministrata dal direttore generale Battiston. Il comune era guidato dal sindaco Marchetti. Il commissario Salvatore Guarneri si è trovato di fronte ad una situazione economica disastrosa. Le spie rosse si accendevano ad ogni riga del bilancio. Ed è fra questi lampi che è spuntato il debito verso il Consorzio Vives: 3milioni e mezzo di euri per fornitura di servizi il cui costo più importante è quello del personale. La “cura” del commissario aveva ridotto il debito a 2 milioni e 800 mila (novembre 2022), poi ridotto ulteriormente con una tranche di 1 milione e 700mila euri. Un ulteriore elemento di curiosità contabile è spuntato fra le pieghe dell’accordo transattivo. Il debito residuo di 902 mila euri è stato ridotto a 857mila al netto dell’iva. Fatti due conti, si tratta di uno “sconto” di circa 230mila euri. Un successo per gli amministratori dell’Asp Guarneri e Di Lenardo, ma un mistero per il Consirzio Vives le cui condizioni favorevoli fanno pensare che gli accordi con la direzione Battiston, contenessero margini contrattuali talmente alti da potersi permettere di mantenere un’esposizione creditoria per diversi anni. Il debito finale viene così saldato: 245 mila in un’unica tranche e i restanti 612 mila euri dilazionati in 24 rate, decorrenza maggio 2023.