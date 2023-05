TiraDuxPolegato Exxx…Polzive!!! Il ristoratore di Sequals (Pn) vince in Tribunale contro David Parenzo: Condannato a una multa di 1.500 euri.

David Parenzo ieri è stato condannato al pagamento di una multa da 1.500 euro per diffamazione dal Tribunale di Milano. Il giudice Antonella Bertoja ha ritenuto fondata la richiesta fatta a suo tempo dal pubblico ministero, che aveva chiesto una multa di 1.900 euro, quindi superiore. Si tratta della battaglia legale tra il giornalista de “La Zanzara”, il padovano David Parenzo e il ristoratore di Sequals Ferdinando Polegato. La puntata in questione era quella del 28 febbraio 2020. Quella sera andò in scena una delle tante telefonate con destinatario Ferdinando Polegato, ristoratore di Sequals dalle note e dichiarate simpatie per Benito Mussolini e il fascismo. Inevitabile l’ennesima lite con il giornalista David Parenzo. Secondo il capo d’imputazione, però, quella volta si andò oltre. Parenzo, infatti, si scagliò contro Polegato con frasi riferite anche al suo ristorante, che gestisce assieme alla moglie Teodora Foscato. «Andassero i Nas a controllare il Tiramidux (il dolce servito nel locale e inventato da Polegato, ndr) – disse Parenzo in trasmissione -, nel ristorante di quel fascista». Parenzo poi si riferì a Polegato apostrofandolo come «un evasore fiscale dichiarato». E ancora: «Sono sicuro che anche nella cucina si mette le dita nel naso e nel c… prima di fare il tiramisù. Mandate gli ispettori nel ristorante del fascista». Frasi, quelle pronunciate dal giornalista padovano de “La Zanzara”, che portarono alla querela, depositata dall’avvocato di Polegato, Francesco Ribetti. Ieri, davanti al giudice del Tribunale di Milano, la sentenza di condanna per Parenzo.