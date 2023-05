CarniaInfetta Exxx…Polzive!!! Il sindaco leghista di Forni di Sopra trascina Leopost in Tribunale. Il presidio laico, liberale e custode delle garanzie costituzionali di Udine, emette la sentenza: Assoluzione.

Martedì scorso il Tribunale di Udine ha assolto Leopost dall’accusa di diffamazione perché il fatto non costituisce reato. Fondamentali le repliche dell’avvocato difensore di Leonarduzzi, Rossana De Agostini e l’esame imputato.

Marco Lenna, sindaco di Forni di Sopra e neo vicesegretario provinciale della Lega per Salvini premier, si era risentito perché su queste pagine i comancheros avevano “osato” ficcare il naso nelle allegre performances dell’amministratore. Quasi una lesa maestà. Lenna-Cotenna aveva querelato Leopost per diffamazione aggravata. A parer suo i lettori non avrebbero dovuto essere messi al corrente del modo disinvolto con cui armeggiava le leve dell’ente pubblico. Il sindaco leghista si era fatto rimborsare, per spese viaggio in piena pandemia, oltre 10 mila euri solo nel 2020. L’anno successivo, aveva fatto istanza, accolta, di inserire il comune nella cornice “turistica” in modo da aggiungere, oltre all’indennità di carica tabellare, un ulteriore compenso maggiorato del 100%. Il vice segretario provinciale leghista si era indispettito per via del can can mediatico sollevato da queste pagine rispetto alla costruzione di un mostro-municipio il cui costo viaggia al di sopra dei 5milioni di euri. Non gli andava a genio che la comunità fosse messa al corrente che gli affidamenti, per la più parte, venissero assegnati ai soliti noti. Non dava giustificazioni sul perché l’allestimento delle luminarie natalizie venisse affidato ogni anno a una ditta pugliese per 25 mila euri. Secondo l’avvocato difensore (studio legale D’Orlando Tolmezzo), aver “pizzicato” il sindaco su Leopost potrebbe pregiudicare la sua rielezione! Non di questo parere è stato il Giudice Camilla Del Torre che ha ascoltato attentamente per due lunghe ore il dettagliato esame dell’imputato sottoposto alle domande del PM e dell’avvocato del sindaco querelante. La sentenza è un caposaldo del diritto di cronaca e delle garanzie di libertà di critica, entro i limiti di legge, da parte del giornalista. Martedì 9 maggio si replica: udienza sul procedimento del vigile di Udine, querelante leopost, Giulio Dri.