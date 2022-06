TipiniMazzolini Exxx…Polzive!!! Il grande exploit del pupillo di Fedriga in Alto Friuli. Lega a Tarvisio al 21%. Il successo di Tolmezzo e Buja. A Tricesimo fallito il monocolore Baiutti

Stefano Mazzolini si gode le vittorie di Tarvisio, Tolmezzo, Buja e si prepara a ripetere il clamoroso risultato delle regionali 2018: 4.224 preferenze. Per la Lega e per Fedriga, il vice presidente del consiglio è una certezza viste le sue indiscutibili capacità di presenza costante su un vastissimo territorio che abbraccia Tarvisio e Sappada. I chilometri percorsi in questi 4 anni di legislatura non si contano, passione e risultati sono in cima ai pensieri del vice presidente. Con un piccolo dispiacere. Il retroscena risale al 1°marzo quando in un locale di Buja (dove i saltimbanchi di Bergagna avevano già prenotato la festa in caso di vittoria) si erano incontrati Barberio, Mazzolini, Bergagna e Calligaro. L’accordo, grazie a Mazzolini era stato raggiunto: Un leghista sarebbe stato il candidato sindaco. Barberio e Mazzolini brindarono al patto. Poi, Bergagna e Calligaro si sono fatti infinocchiare da chi si è infilato nelle trattative ed ha intossicato l’accordo mettendo il veto su Elena Lizzi (Fulchir) e hanno perso. Mazzolini e Barberio invece hanno vinto. Tuttavia per il leghista della Valcanale le soddisfazioni non sono mancate e a Tarvisio la Lega ha raggiunto il record della provincia di Udine: 21% portando a casa la conferma di Zanette. Stesso discorso a Tolmezzo. Il vice presidente, sempre più nelle grazie di Fedriga, dopo aver pilotato la caduta di Brollo, ha individuato in Roberto Vicentini la persona più adatta per riportare il capoluogo della Carnia al suo spazio di autorevolezza. Per Mazzolini un tris formidabile che va aggiunto al successo di Clama a Paularo dello scorso anno. In tal senso la campagna elettorale per le prossime regionali è già ben avviata. Il vice presidente del consiglio ha iniziato ad affrontare i saliscendi delle Alpi: obiettivo superare l’exploit di 4 anni fa e mantenere uno stretto rapporto con gli elettori. Una delle qualità in cui il consigliere eccelle.

Infine una curiosità legata alle recenti amministrative. A Tricesimo l’uscente Giorgio Baiutti aveva tentato di governare con un monocolore: il candidato Bertossio era stato cooptato come “Lista Civetta”. Baiutti voleva ingannare gli elettori facendo finta di avere un concorrente. Per fortuna dei cittadini, Mansutti non è caduto nel trappolone e ha salvato l’assemblea comunale di Tricesimo. L’opposizione sarà rappresentata da 4 consiglieri.