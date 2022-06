ConigliFriulani Exxx…Polzive!!! Al voto leoni, nell’urna felloni. Bergagna e Fulchir scaricano il loro beniamino Calligaro. Fulminati dalla Pezzetta.

In politica non si era mai vista una resa dei conti così violenta, irrispettosa, umiliante, scomposta e incivile. La sconfitta deve aver fatto perdere la tramontana ai due protagonisti più folkloristici del pantano bujese: Bergagna e Fulchir. I cittadini lo hanno capito e li hanno bocciati. Ma loro, incapaci di ammettere la sconfitta, ribaltano le macerie sul povero Calligaro cui la stessa marionetta di Fulchir, Bergagna, distribuiva lodi stellari sul candidato e ricordava il 30 aprile: “…ho deciso di sostenere la persona (Calligaro NdR) che in questi anni mi è sempre stata vicina più di tutti e di cui HO GRANDE STIMA“. In realtà, sul messaggero di oggi, l’ex sindaco trombato e non contento del suo dramma, getta benzina sulla ferita: “…a conti fatti non sono stato io a perdere…”. Da cuor di leone a cuor di coniglio. Mai in politica si era visto un gruppo che perde accusare così violentemente un componente della propria squadra. Lo stesso regista dell’operazione “sindaco Calligaro”, ovvero Carlo Fulchir, che, pur dare addosso ad Elena Lizzi, ha impedito che la coalizione del centrodestra classico (stravincente in tutta la regione) si presentasse unita alle comunali di Buja. Anche Fulchir asfaltato. Addirittura da quell’assessora, Silvia Pezzetta, cacciata dalla giunta della marionetta del titolare dell’ex Finmek. Oggi i due si rimangiano quanto di buono avevano detto fino a poche ore prima del voto. Carlo Fulchir per esempio: “Abbiamo sopravalutato i consensi di Giovanni , che portando solamente 127 voti e poco più del 5% ci ha fatto perdere le elezioni. Siamo stati arroganti e non abbiamo capito la fragilità che ci portavamo dietro”. Per fortuna, i bujesi non sono allocchi e, piuttosto che avere a che fare coi Revelant (ex DM) o con i “blocchi intestinali” hanno scelto la buona amministrazione e non gl’improvvisati raccolti per strada.