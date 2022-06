BenitoCarnico Exxx…Polzive!!! A Tolmezzo esplode la “FebbreNera”. Festeggiamenti elettorali inneggianti a BenitoRemix e mano a paletta..

E’ ormai di dominio pubblico ed è già scivolato sulle redazioni delle più importanti testate nazionali. Si tratta del video dei festeggiamenti di ispirazione Ducesca che si sono svolti lunedì pomeriggio dopo che è stata data la notizia della vittoria di Roberto Vicentini a sindaco di Tolmezzo. Almeno una 50ina di persone ha partecipato al tuffo nei ricordi di Palazzo Venezia e delle bonifiche agrarie, che si è svolto di fronte al palazzo comunale di Tolmezzo. I ragazzi hanno intonato l’inno di Mameli accompagnato dal saluto romano col braccio a paletta. Almeno 20 minuti di nostalgia canaglia che sono stati ripresi dagli attenti “Federali” e messi in rete. Fra i partecipanti alla festicciola c’erano molti neo eletti consiglieri, il gestore del Manzoni di proprietà del comune e l’onorevole Aurelia Bubisutti. Nessuno di costori si è dissociato ufficialmente dall’esibizione. Solo Honsell ha puntualizzato:

“Le inquietanti immagini che stanno circolando sui canali social delle manifestazioni inneggianti al “fascismo” avvenuti durante i festeggiamenti per l’elezione del sindaco a Tolmezzo sono inaccettabili. Gravissimo offendere il gonfalone di una città che è stata insignita a nome di tutta la Carnia della medaglia d’argento al Valor Militare per l’attività partigiana. Come cittadino italiano antifascista – conclude Honsell – auspico che il Sindaco di Tolmezzo condanni queste manifestazioni con fermezza”.