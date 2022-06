BallottaggioFvg Exxx…Polzive!!! Azzano Decimo, Gorizia, Codroipo. Nel Medio Friuli il centrodestra a caccia degli astenuti per recuperare il gap di 500 voti.

Ieri il mondo politico codroipese si è fermato. In segno di rispetto e di vicinanza ai familiari e alla comunità locale colpiti da una tragedia che non ha spiegazioni. Non ne può avere. E, con l’angoscia che stringe il cuore di ogni essere umano, la vita prosegue.

Passo dopo passo ci si avvicina al ballottaggio di Codroipo, Azzano Decimo e Gorizia. Data 26 giugno, 35 gradi. Il centrodestra del Medio Friuli è precipitato nella dura realtà dell’inseguimento dell’avversario. Di solito la coalizione si è sempre trovata in vantaggio al primo turno come per esempio a Gorizia, Azzano Decimo, Trieste (scorso anno) e l’exploit di Monfalcone. Stavolta a Codroipo la partita è cambiata e i numeri danno il quadro esatto della situazione. L’affluenza è stata di oltre 1.000 elettori in meno rispetto a 6 anni fa e le schede, fra bianche e nulle, 236. Un dato altissimo. I totali danno Guido Nardini in testa con 3.488 voti e Gianluca Mauro con 2.992. I voti di lista sono stati 2.664 per Nardini e 2.478 per Gianluca Mauro. La differenza fra voti di lista e voti al sindaco è di 824 per Nardini e di 514 per Mauro. Nel 2016 Marchetti al primo turno aveva ottenuto 3.926 voti e Soramel 3.107. Al ballottaggio il sindaco uscente aveva raggiunto 4.179 voti e Soramel 3.535. Numeri importanti se confrontati con le votazioni del 12 giugno scorso condizionate da un’affluenza di 7.300 votanti rispetto agli 8.455 del 2016. Una differenza di 1.155 voti. Un saldo che si è fatto sentire ed ha determinato il gap di Mauro su Nardini. Il compito per il centrodestra codroipese, se vuole vincere, sarà doppio: recuperare l’impressionante numero di astenuti e confermare i votanti del primo turno. Come terzo elemento tentare di limare la ruggine fra alcuni esponenti dello storico centrodestra locale e la coalizione di oggi. Occorre un’azione scientifica dove il territorio dovrà essere battuto palmo palmo e delegato il presidio ai luogotenenti in ogni zona.

L’esempio di Gorizia è pertinente sulla storia dei ballottaggi in Friuli: Il centro destra di Ziberna è avanti con 6.330 voti contro i 4.666 di Fasiolo.

Ad Azzano Decimo, Massimo Piccin (FdItalia) ha raggiunto 2.389 voti contro i 2.183 di Guin. Chissà se Lega e Forza Italia aiuteranno al secondo turno il patriota?