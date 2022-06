Un uomo, Paolo Castellani di 45 anni, ha ucciso a coltellate la moglie, Elisabetta Molaro di 40. E’ accaduto nella notte fra il 14 e il 15 giugno a Codroipo (Ud) in via delle acacie. L’omicida è stato catturato dai Carabinieri mentre vagava per la campagna nei pressi di villa Manin.