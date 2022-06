BurrascaIsontina Exxx…Polzive!!! Il Movimento 5 Stelle scompare nell’Isonzo; a Monfalcone entra in consiglio il tondiano Jahangir Sarkar; fuori Massimo Asquini; maggioranza schiacciante: 18 seggi su 24.

Un declino ormai inarrestabile. Le difficoltà di Conte a tenere insieme un partito ormai sfilacciato rimbalzano anche alle latitudini più orientali dello stivale. Bastano due esempi che sono quelli delle recenti elezioni amministrative di Gorizia e di Monfalcone. Nella città dell’incredibile Cisint i grillini sono sprofondati all’1,81% dal 12,25% di 6 anni fa; a Gorizia non vanno oltre l’1,21% rispetto al 5,18% del 2017. Nessun candidato eletto. Per converso la corsa alle preferenze nella città di Ziberna ha premiato Fabrizio Oreti, assessore uscente e indiscusso re dell’autoscatto. La sua costanza è stata premiata dai goriziani che gli hanno attribuito 273 preferenze, 37 in meno del 2017. Gran risultato, rispetto alla volta scorsa per Nicol Turri che da 56 voti è passata a 193 preferenze. Brusco calo di Silvana Romano, colpita dalla vicenda sull’impresentabilità; per lei 163 voti rispetto ai 258 della tornata precedente. I tre primatisti di voti hanno fatto volare Forza Italia sopra il 10%. Ottimo risultato di Del Sordi che guida la pattuglia di Fratelli d’Italia con 152 consensi personali, seguito da Chiara Gatta con 84. Esordio promettente della Lista di Tondo-Lupi che, con Arianna Bellan, forte delle sue 114 preferenze prenota un seggio in giunta in caso di vittoria di Ziberna. Per gli altri aspiranti consiglieri (Lega e Civica Ziberna) i corrispettivi non superano i 90 voti. Ottimo risultato di Giulia Roldo della lista Martina sindaco. Le sue 244 preferenze sono, davvero, un gran bel risultato.

A Monfalcone accade il patatrac col candidato di Tondo. Premessa: vista la norma regionale sulla legge elettorale, per i comuni sopra i 15 mila abitanti, con una vittoria al primo turno e con la coalizione che supera il 50% dei voti complessivi, si ottiene un premio di maggioranza impressionante, nel caso di Monfalcone, 18 alla coalizione vincente e 6 all’opposizione. Il premio fa entrare in consiglio Jahangir Sarkar, il bengalese che minacciava di tagliare le dita a chi avesse votato per Morsolin. Sarkar, 43 anni, è orgoglioso e «felicissimo»: «Sono contento e voglio ringraziare la gente che mi ha sostenuto». Ma farà effettivamente il consigliere? Anna Cisint, lunedì, auspicava «un passo indietro». A breve dovrà esserci anche la convalida degli eletti, lì si capirà che aria tira: chiaramente Sarkar ha tutto il diritto di sedersi sullo scranno, lo ha sancito un voto democratico. Per un Sarkar che entra, restano fuori Ciro Del Pizzo, che molto si era dato da fare in campagna per la civica del sindaco e Massimo Asquini: 42 preferenze non bastano per entrare. Suzana Kulier, sfiora le 300 preferenze (298 voti). Un record. In tema di partiti, oltre ai 5 Stelle anche il PD rimedia una sconfitta paurosa: dal 21,35% del 2016 è sceso all’11% di domenica.