PreoneCampione Exxx…Polzive!!! Il nuovo sindaco Martinis inaugura la mangiatoia carnica: 600mila euri per realizzare gli spogliatoi di un secondo campo sportivo. Preone, 250 anime.

Era l’unico candidato e domenica, grazie a 115 voti incassati, Andrea Martinis è stato eletto sindaco di Preone, minuscolo comune dell’Alta val Tagliamento nel cuore della Carnia. Vi abitano circa 250 persone e, in virtù della generosità dell’assessore regionale Roberti, Martinis tirerà circa 1.900 euri al mese (rimborso a forfait compreso).

Nella giunta precedente, sindaco Anna Lenisa, svolgeva il ruolo di assessore esterno ed è stato uno di coloro che ha ha votato a favore di un curioso “…completamento del campo di calcio recentemente realizzato in località “Pelicis”. Il completamento dell’opera avviene “…mediante la costruzione dell’edificio ad uso spogliatoi per atleti ed annessi locali di servizio nonché alla sistemazione dell’area circostante il campo da gioco”. Il piccolo comune di Preone non dispone di risorse adeguate per la realizzazione dell’opera e ha chiesto soldi alla regione che glieli ha dati. Perciò al Comune di Preone è stato assegnato un contributo di euro 400.000,00 a fronte di una spesa stimata di euro 572.000,00.

Nel settembre scorso era stato approvato il progetto preliminare dell’opera, redatto dall’ing. Roberto Pavoni dell’Ufficio Tecnico Comunale, che aveva stimato la spesa in complessivi euro 572.000,00, di cui euro 437.513,53 per lavori (inclusi euro 17.500,54 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed euro 134.486,47 per somme a disposizione dell’amministrazione). L’importo per lo svolgimento della progettazione definitiva è stato quantificato in 32.786,88 euri ed affidato direttamente al geom. Fabrizio Adami con studio a Villa Santina (UD) che si è reso disponibile ad assumere l’incarico nella veste di mandatario del RTP da costituire con l’ing.Nello Pellizzari e il p.i.e. Piero Agostinis mandanti. Quindi circa 600mila euri per realizzare confortevoli spogliatoi di un campo do calcio che è un doppione di quello che si trova in località “Selet”. C’è da pensare.

Quali necessità spingono Preone, 250 abitanti, a dotarsi di 2 campi di calcio? In realtà il primo, quello in località Selet, viene descritto come una piccola Coverciano. Si legge sul sito del Comune che: “Incorniciato da montagne e bosco, il campo sportivo in località Selet è gestito dall’A.S.D. Preone Becs, la squadra amatoriale del paese. Facilmente raggiungibile a piedi o in auto percorrendo un breve tratto di strada asfaltata al di fuori del centro abitato, il campo di calcio è caratterizzato da un manto erboso costantemente curato, ampio parcheggio, attrezzatura per allenamenti, spogliatoi, spalti naturali e la possibilità di chiosco“. perché allora impegnare circa 600mila euri per costruire nuovi spogliatoi di un nuovo campo sportivo? Quali benefici potranno trovare le truppe di gagliardi calciatori che si arrampicheranno su per i monti e potranno scegliere fra il campo in località “Selet” e quello di “Pelicis”? Misteri della Carnia. Bidone da 600mila euri. Paga Pantalone.