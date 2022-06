CentroDestraFvg Exxx…Polzive!!! Storico risultato della coalizione: Espugnata Cervignano; trionfo a Lignano e Tolmezzo; Cisint a valanga. Pezzetta incenerisce Bergagna-Saro-Fulchir a Buja. Flop dei meloniani nel pordenonese.

Il dato più clamoroso di questa tornata di elezioni amministrative pre-regionali, rimbalza da Cervignano, granitica roccaforte rossa che ha ceduto di fronte ad Andrea Balducci, candidato del centrodestra: la differenza è di 22 voti. Una curiosità, ieri sera, a qualche metro di distanza dalla festa di Balducci-Petiziol, le bottiglie di prosecco danzavano nella sede di Federica Maule che ha ottenuto uno strepitoso 23,3%. Una vittoria del portavoce di Fedriga, Edoardo Petiziol che, assieme a Gianni Candotto, Franco Mattiussi e il gruppo di Balducci, ha messo assieme la squadra per il trionfo destinato ad entrare negli annali della storia della politica friulana. Un filotto stellare formato da Cervignano-Aquileia-Grado. A Monfalcone risultato al di sopra le più rosee aspettative per l’uscente Anna Cisint, 72,4%. Stasera il presidente Fedriga sarà a Monfalcone per congratularsi con la sindaca riconfermata e proseguirà verso Cervignano per salutare il neo sindaco Balducci.

L’altro risultato clamoroso, è quello di Buja dove Anna Pezzetta, cacciata due anni fa dalla giunta del sindaco Bergagna, si è presa la rivincita con gli interessi e ha fulminato l’armata Brancaleone degli storditi Saro-Fulchir-Calligaro. Un flop pazzesco certificato dal misero risultato della lista “Vivere Sano” (1,5%) di Gino Revelant, il braccio destro e sinistro di Dario Melchior della DM Elektron e ora ingaggiato nella I-Vision della stirpe Fulchir. Si è conclusa sul filo di lana anche la disputa di Lignano dove Laura Giorgi ha superato Alessandro Marosa. Incredibile Forza Italia, primo partito della coalizione coll’11,74% dei voti. Subito dietro i giovani di “G3nerazioni” all’8,97%, seguono Lega (7,43%) e Fratelli d’Italia (6,8%). In forza di questi risultati Manuel La Placa sarà il vice sindaco e a Brini spetterà un assessore. Determinante, ai fini del risultato, la grande operazione diplomatica su Massimo Brini condotta da Sergio Bini e Stefano Trabalza. Il centrodestra sprizza di gioia anche a Pagnacco dove l’uscente Laura Sandruvi ha incenerito la formazione di Saro. L’ex senatore aveva messo assieme pezzi di centrodestra con sinistra-sovietica andando a pescare addirittura Margherita Plos (Biker Festa) a Maiano per tamponare le carenze di candidati. Il fondatore di Regione Futura e in combutta col ducetto Agrusti, ha rimediato due schiaffi dolorosissimi, Buja e Pagnacco, appunto.

A Monfalcone Cisint senza storia e il caso di Fratelli d’Italia del pordenonese, quota Ciriani. Ad Azzano Decimo ha vinto Massimo Piccin ma la lista Fratelli d’Italia non va oltre l’11,55%. Ad Aviano l’uscente Ilario De Marco è stato battuto da Paolo Tassan Zanin e la lista di Fratelli d’Italia non va oltre un miserrimo 8,9%. A Maniago, dopo aver diviso il centro destra e consegnato la vittoria a Umberto Scarabello, la lista di Fratelli d’Italia di Luca Ciriani, rimedia il 5,25%. A Fontanafredda è appena sopra Forza Italia-Lega: 24,2% a 23,27%. Se nel pordenonese Fratelli d’Italia significa Luca Ciriani, i risultati sono molto preoccupanti. Doppia e brillante vittoria del centrodestra in Alto Friuli. A Tarvisio Zanette supera agevolmente Carlantoni e a Tolmezzo Vicentini in trionfo. Con questi risultati il centrodestra guarda ora alle regionali del prossimo anno. Con un occhio speciale alla lista del presidente. E una certezza: Fedriga sempre più leader.