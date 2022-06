MangiatoiaFriuli Exxx…Polzive!!! Tempo Reale: Cisint-bulgara a Monfalcone. Colussi a Casarsa. Vicentini a Tolmezzo. Si profila ballottaggio a Gorizia. Gabrovec davanti a Pallotta a Duino. Laura Sandruvi trionfa a Pagnacco, Baiutti a Tricesimo. Clamoroso a Buja: Pezzetta sconfigge Bergagna-Saro-Fulchir. Storico successo a Cervignano..

Storico successo del centrodestra a Cervignano. Balducci é il nuovo sindaco. Dopo Aquileia, espugnata la roccaforte rossa della bassa friulana.

Ballottaggio a Codroipo fra Guido Nardini (3.486 voti) e Gianluca Mauro (2.996) che hanno ottenuto rispettivamente il 49,27% dei voti contro il 42,34% di Mauro. Ganzit (593 voti) si é fermato all’8,38%. Gli altri aaggiornamenti. Maria Pezzetta ha sconfitto il trio Saro-Bergagna-Fulchir. Scarabello nuovo sindaco di Maniago. Voto bulgaro per Anna Cisint a Monfalcone. Ancora testa testa a Cervignano e Lignano. Ballottaggio a Codroipo. Baiutti riconfermato a Tricesimo e Zanette ha sconfitto Carlantoni.

Debora Furlan nuovo sindaco di Pocenia (Ud), gli elettori hanno detto No ai veleni.

A Pagnacco, l’uscente Sandruvi vittoriosa sulla candidata Freschi quotata Saro-Zampa. Baiutti riconfermato sindaco di Tricesimo. A Prata di Pordenone sfida all’ultimo voto nel centrodestra fra Katia Cescon della Lega e Daya De Nardo quotata in Fratelli d’Italia. Claudio Colussi è il nuovo sindaco di Casarsa. A Lignano testa-testa fra Marosa e Laura Giorgi con alcune contestazioni nel primo seggio. Marosa in vantaggio in due seggi. A Duino (Ts) Gabrovec favorito sull’uscente Pallotta. Cormons conferma il bis a Felcaro. Ziberna verso il ballottaggio. Vicentini a Tolmezzo vicinissimo alla vittoria. A Tarvisio Zanette ha sconfitto l’avversario Carlantoni.