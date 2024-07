TintinnariSerracchiani Exxx…Polzive!!! Bufera canicolare sull’ex presidente friulana per l’orribile tweet contro il presidente Toti. La deputata Dem si duole perché non ha la mordacchia.

L’esponente della sinistra smarrita Debora Serracchiani, finisce in prima pagina su “Libero” per l’orribile esibizione di natura punitiva e manettare manifestata attraverso un “tweet” contro il presidente della Liguria Giovanni Toti. E’ la stessa sinistra che non si fa problemi ad allargare il “campo” alla Salis per raccattare 6 voti, si mantiene in sintonia col caso Cospito ma che quando c’è di mezzo qualcuno del centrodestra, la sinfonia moraleggiante diventa una cavalcata delle Valchirie e così ieri l’ex presidente del Friuli si è messa a scrivere su X e domandare, con la puerile formula “chiedo per un amico”: «Un indagato agli arresti domiciliari con divieto di comunicazione esterna con qualsiasi mezzo (telefonia fissa o mobile, email, social network), può lanciare papelli a mezzo stampa?». Del caso se ne occupa il direttore Capezzone che replica: «Dietro la maschera progressista si nasconde un cupo istinto manettaro. Giudicate voi – ribadisce Capezzone – le parole dell’esponente piddina, riferite alla lettera inviata da Giovanni Toti al suo avvocato (vedi testo). Lasciamo da parte l’imperdonabile infamia del termine “papello” solitamente riferito ai documenti dei capi mafiosi (Totò Riina) e che invece qui viene usato per il messaggio di un cittadino incensurato e stravotato dai cittadini liguri. Per Serracchiani – prosegue Capezzone – il problema prioritario non è il protrarsi delle misure cautelari a carico di una persona che ancora deve essere sottoposta a processo. No. Serracchiani si duole per il fatto che Toti non sia completamente imbavagliato e che possa perfino scrivere al suo avvocato». Per il giornalista di Libero emerge il doppio standard della sinistra. Nel periodo di (ingiusta) carcerazione preventiva in Ungheria di Ilaria Salis, ogni giorno, tramite suo padre, gli italiani avevano modo di conoscere le parole e i sentimenti della futura onorevole. E in quella fase nessuno, tanto meno a sinistra, si era lamentato di quelle “comunicazioni”. E infatti, sotto il suo post contro Toti, Serracchini viene sommersa dagli sfottò». Compresa la sbertucciata di Libero.