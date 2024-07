Nel pieno di una delle tante bufere stagionali che travolgono la sanità Fvg (l’ultima è quella delle liste d’attesa e i tempi lunghissimi per l’erogazione dei servizi), gli uffici dell’Azienda Sanitaria Friuli Centrale di Udine rendono noto che l’incarico in comando alla Direzione Centrale Salute a Nicola Cannarsa non è stato prorogato. L’esponente della CislFp era stato assunto il 1°settembre 2022 e avrebbe potuto restare oltre i due anni, pertanto la regione ha escogitato la furbata del Piano integrato, una sorta di “PianoSalvaCislFp” che ha provocato un profondo smarrimento nell’ambiente sindacale. Gli iscritti sono rimasti storditi e spiazzati vedendo che quel dirigente che manifestava come un ossesso fuori dagli ospedali della regione contro la crisi del personale e le liste d’attesa, veniva premiato dall’azienda che contestava. Chi conosce l’ambiente Cisl, ricorda che per assicurarsi la poltrona, non ebbe alcuna esitazione ad “allontanare” gli eventuali candidati graditi alla Zamaro che potevano “oscurarlo” come Vidotto (storico ex segretario Rsu provinciale) e Pennino (segretario Cisl Fp di Udine). Alcuni mesi fa il capogruppo dei Dem in consiglio regionale Diego Moretti aveva sollevato la questione del conflitto d’interesse che coinvolgeva Cannarsa. Il leader dei Dem friulani interrogava Riccardi su questi termini: «Nicola Cannarsa (al tempo della nomina ndr) ricopre ancora il ruolo di segretario regionale della Cisl Funzione pubblica. Peccato che solo pochi giorni prima – osservava Moretti – l’assessore Riccardi affermava in aula con assoluta sicumera che Cannarsa non rivestiva più quel ruolo. Ora è evidente, da quanto si apprende da alcuni media locali, che tutta quella sicurezza ostentata da Riccardi si schianta contro la realtà». Il consigliere è ancora in attesa di una risposta e gli iscritti della CislFp, rispetto a questo “traffico di sistemazioni” a 120 mila euri/anno sono imbufaliti. Personale sanitario senza mutande e chi dovrebbe tutelare i lavoratori ingrossa le proprie tasche. Da qui si capisce perché in questi ultimi mesi c’è stata un’importante emorragia in CislFp. Resta ancora gli atti della regione l’interrogazione del consigliere Diego Moretti sui profili di interessi in conflitto che travolgono il dirigente cocco della Zamaro. Restando in tema di investimenti per migliorare i servizi della Sanità Fvg l’assessore Riccardi ha annunciato in prima commissione regionale Fvg, che destinerà maggiori risorse per l’adeguamento contrattuale dei dipendenti della società cooperative che operano nel sistema sanitario regionale Pordenone: 60 mila euro a sostegno della Croce Rossa di Pordenone. Un contributo (240 mila euro nel triennio 2024-2026, 80 mila euro l’anno) al Comune di Polcenigo come sostegno al canile convenzionato, delle spese relativa alla cattura di un branco di circa 30 cani randagi nel territorio comunale». Intanto le liste d’attesa si allungano. I canili hanno la priorità sugli ambulatori.