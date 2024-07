TagliamentoSentimento Exxx…Polzive!!! La Lega tira via una bordata canicolare a Fratelli d’Italia sul grande fiume. Mercoledì 17 luglio i consiglieri comunali di Dignano e Spilmbergo riuniti in plenaria per dire No al progetto della traversa laminante.

L’avviso è pubblicato sul sito del comune di Spilimbergo e recita: Si informa la cittadinanza che il consiglio comunale è stato convocato per il giorno 17 luglio alle ore 19,30 (seconda convocazione 18 luglio ore 19,30). L’adunanza è stata riunita in forma congiunta con l’assemblea di Dignano per discutere e approvare il seguente ordine del giorno (bozza dell’8 luglio): «I consigli comunali di Spilimbergo e Dignano al Tagliamento Impegnano sindaci e giunte a ribadire la netta contrarietà da parte di queste Amministrazioni Comunali all’ipotesi di progetto relativa alla “Costruzione di una traversa laminante, con luci mobili a paratoie piane, adiacente al ponte di Dignano per la creazione di un bacino di espansione in linea, in alveo attivo” (costo 40milioni euri) da realizzarsi tra i Comuni di Spilimbergo e Dignano, così come descritta nell’allegato alla delibera della giunta regionale N° 530 del 2024» (iniziativa dei due assessori regionali in quota Meloni, Scoccimarro e Amirante). Il testo è categorico e trae spunto da una proposta conosciuta alla popolazione, ovvero la “Costruzione di una traversa laminante, con luci mobili a paratoie piane, adiacente al ponte di Dignano per la creazione di un bacino di espansione in linea, in alveo attivo”, a monte del centenario ponte di Dignano/Spilimbergo su progettazione redatta da “Idrostudi S.r.l.”. I consiglieri comunali sollecitano l’Amministrazione regionale, e in particolare gli assessorati interessati affinché, senza indugio, organizzino “uno o più incontri pubblici di condivisione delle diverse progettualità ed ipotesi nelle varie fasi”. E si aggiunge: ” Considerata l’importanza dell’opera idraulica atta alla laminazione delle piene e l’impatto della stessa sul territorio e le popolazioni interessate, il documento preliminare all’avvio della progettazione avrebbe dovuto analizzare in particolare tutti gli studi e le progettazioni già disponibili e quindi proporre le diverse alternative progettuali”. Il documento diventa stringente al punto che si vuole «sollecitare l’Amministrazione regionale, e in particolare gli assessorati interessati affinché, senza indugio, organizzino “uno o più incontri pubblici” di condivisione delle diverse progettualità ed ipotesi nelle varie fasi». Va detto che, secondo il documento preliminare all’avvio della progettazione depositato dalla “Idrostudi S.r.l.” presso gli Uffici della Direzione Ambiente, «per l’intervento di “Costruzione di una traversa laminante, con luci mobili a paratoie piane, adiacente al ponte di Dignano per la creazione di un bacino di espansione in linea, in alveo attivo, indica una spesa complessiva, stimata, di 200.000.906,37 euro». Mercoledì i consiglieri eletti dai cittadini di Dignano e Spilimbergo dovranno decidere: Salvare o meno il Gran Fiume.