DiscaricaFriuli Exxx…Polzive!!! Nelle carceri friulane condizioni dei detenuti al di sotto di qualsiasi limite di decenza. La rivolta di Trieste. Appello delle Camere Penali.

Dopo la drammatica rivolta di ieri (un detenuto, Zdenko Feriancic di 48 anni, è stato trovato senza vita al carcere del Coroneo per cause da chiarire), l’Unione delle Camere Penali del Fvg rende noto: «A Trieste il carcere è stato teatro di una rivolta di cui è certa la gravità. Forti disordini, danneggiamento, imponente dispiego dei mezzi di contenimento e soccorso. Grazie ai tentativi di mediazione del delegato della Camera Penale e del Garante per i diritti dei detenuti, è stato posibile evacuare dalla struttura le persone con patologie. Solo la grande professionalità delle Forze dell’Ordine intervenute, della Polizia Penitenziaria e di tutto il personale operante all’interno del carcere, ha scongiurato il pericolo di episodi di violenza. L’11 lugglio abbiamo appreso di una protesta che ha avuto luogo al CPR di Gradisca.

Non c’è più tempo – ricordano Della Putta (Trieste), di Risio (Pordenone), Marchiori (Gorizia) e Raffaele Conte di Udine, le carceri italiane sono diventate una polveriera sociale, un luogo invivibile per i detenuti, e per tutti coloro che vi lavorano. La dignità dell’essere umano è annichilita e l’inaccettabile diventa normalità. Del tutto inadeguate le risposte che arrivano dalla politica. Le Camere Penali del Friuli VG sono unite in questa battaglia, consapevoli che il grado di civiltà di una società si misura sempre dal trattamento riservato a chi non ha voce…».