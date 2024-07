Sono stati resi noti dalla stampa specializzata o dettagli della quotazione in borsa di Icop, la società di Basiliano (Udine) attiva nell’ingegneria del sottosuolo e tra i principali operatori europei in ambito microtunneling e fondazioni speciali. La data di ammissione è prevista per il 23 luglio e l’esordio potrebbe avvenire nei giorni successivi. La società ha fissato la forchetta di prezzo a cui saranno quotate le azioni in un prezzo compreso tra 5,92 e 6,08 euro.